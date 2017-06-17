Американский эсминец столкнулся с контейнеровозом. Пропали семь моряков

Американский эсминец USS Fitzgerald (DDG-62), который дислоцируется в Японии, в ночь на 17 июня столкнулся с филиппинским контейнеровозом.

В результате столкновения пропали семь американских моряков; предполагается, что они могли упасть в воду или находиться внутри поврежденных конструкций корабля. Капитан эсминца Брюс Бенсон и два члена экипажа были доставлены в больницы.

Никто из экипажа филиппинского судна не пострадал, сообщает Reuters.

В результате столкновения у эсминца оказались подтоплены несколько отсеков. Позже этот процесс удалось остановить.

Причина случившегося неизвестна. После инцидента эсминец отправился к берегу.