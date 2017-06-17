Американский эсминец столкнулся с контейнеровозом. Пропали семь моряков
Американский эсминец USS Fitzgerald (DDG-62), который дислоцируется в Японии, в ночь на 17 июня столкнулся с филиппинским контейнеровозом.
В результате столкновения пропали семь американских моряков; предполагается, что они могли упасть в воду или находиться внутри поврежденных конструкций корабля. Капитан эсминца Брюс Бенсон и два члена экипажа были доставлены в больницы.
Никто из экипажа филиппинского судна не пострадал, сообщает Reuters.
В результате столкновения у эсминца оказались подтоплены несколько отсеков. Позже этот процесс удалось остановить.
Причина случившегося неизвестна. После инцидента эсминец отправился к берегу.
US Navy destroyer USS Fitzgerald damaged after colliding with merchant vessel https://t.co/Wu6wTZDImf pic.twitter.com/8R2ntrH84v— WVTM 13 (@WVTM13) June 16, 2017