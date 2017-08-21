Эсминец ВМС США столкнулся с танкером. Десять моряков пропали без вести
Американский эсминец «Джон С. Маккейн» в Малаккском проливе к востоку от Сингапура столкнулся с танкером. Пять моряков ВМС США получили травмы, еще 10 американских военнослужащих числятся пропавшими без вести.
О пострадавших на борту танкера «Алник Эм Си», ходящего под флагом Либерии, не сообщается.
По предварительным данным, «Джон С. Маккейн», который почти в три раза меньше танкера «Алник», получил значительные повреждения левого борта.
Организована поисково-спасательная операция с участием американских и сингапурских кораблей и вертолетов (англ.яз.).
17 июня эсминец «Фицжеральд» ВМС США столкнулся недалеко от полуострова Идзу в Японии с филиппинским контейнеровозом «ACX Кристал». Погибли семь американских моряков. Из-за происшествия трое высокопоставленных офицеров ВМС США были уволены.
Эсминец «Джон С. Маккейн» назван в честь отца и деда действующего сенатора Джона Маккейна, который был кандидатом в президенты США. Джон С. Маккейн-старший и Джон С. Маккейн-младший оба были адмиралами США.