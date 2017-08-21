Эсминец ВМС США столкнулся с танкером. Десять моряков пропали без вести

Американский эсминец «Джон С. Маккейн» в Малаккском проливе к востоку от Сингапура столкнулся с танкером. Пять моряков ВМС США получили травмы, еще 10 американских военнослужащих числятся пропавшими без вести.

О пострадавших на борту танкера «Алник Эм Си», ходящего под флагом Либерии, не сообщается.

По предварительным данным, «Джон С. Маккейн», который почти в три раза меньше танкера «Алник», получил значительные повреждения левого борта.