«Русскую» версию продукта HP внесли в реестр отечественного программного обеспечения

«Русскую» версию программы ArcSight американской Hewlett Packard Enterprise зарегистрировали в реестре отечественного ПО в России. Об этом говорится в письме HPE российским клиентам и контрагентам, с которым ознакомилось РБК.

В документе дана ссылка на программу Ankey SIEM, которая была зарегистрирована в реестре 23 июля. Это означает, что продукт теперь можно использовать в госорганах, хотя раньше для этого надо было бы доказывать отсутствие российских аналогов.

Ankey SIEM, как сказано в сопроводительной документации, разработана компанией «Газинформсервис», которая в основном выполняет заказы «Газпрома». Ранее директор по продажам HPE Security Russia Артем Медведев, заявлял, что таким образом американцы локализуют свои технологии.

Представитель «Газинформсервиса» Анастасия Тунык заявила РБК, что лицензионные отчисления американцам за Ankey SIEM не превышают 30 процентов от выручки. Таким образом ограничения по локализации иностранных программ соблюдены.

При этом член экспертного совета по российскому ПО Евгения Василенко заметила, что если HPE сама заявляет, что в реестр добавили ее программу, то надо провести проверку. В Минкомсвязи включение в реестр локализованной версии американской программы никак не прокомментировали.