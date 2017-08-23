Власти Великобритании по ошибке разослали гражданам ЕС письма с требованием уехать

BBC News
19:04, 23 августа 2017
Надежный источник

Около ста живущих в Великобритании граждан Евросоюза получили от департамента внутренних дел письма с предупреждением, что им предписано покинуть страну.

В департаменте заявили, что письма были разосланы по ошибке. «Мы срочно связываемся с этими людьми, чтобы сообщить, что на письмо не нужно обращать внимание», — заявили в департаменте.

Что стало причиной ошибочной рассылки, не уточняется.

О рассылке стало известно благодаря гражданке Финляндии, исследователю из Лондонского университета королевы Марии Еве Йоханне Холмберг, которая несколько лет живет в стране и замужем за британцем.

Она рассказала, что получила письмо с требованием покинуть страну в течение месяца; в противном случае она подлежала задержанию и выдворению. Холмберг говорила, что намерена обжаловать решение департамента, однако в ведомстве признали письмо ошибкой.

Судьба проживающих в Великобритании трех миллионов граждан Евросоюза — один из главных вопросов переговоров о выходе страны из ЕС. Согласно заявлениям британских властей, после «Брекзита» европейцы смогут остаться в стране, если обратятся за специальными разрешениями.

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