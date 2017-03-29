«Брекзит» начался Автор документа, которым Великобритания воспользовалась для выхода из ЕС, объясняет, зачем он его написал

29 мая премьер-министр Великобритании Тереза Мэй начала процедуру выхода страны из ЕС , подписав официальное уведомление в соответствии с 50-й статьей Лиссабонского договора, заменяющего Евросоюзу конституцию. В 50-й статье, которая была написана в начале 2000-х, прописано право государства на добровольный выход из состава ЕС. Автор статьи, британский дипломат Джон Керр, рассказал изданию Politico, для чего и в каких обстоятельствах она создавалась.

Джон Керр — один из самых заслуженных британских дипломатов. В 1990-х он был послом Великобритании в США и представителем Великобритании в Европейском союзе, а закончил дипломатическую карьеру в должности постоянного заместителя министра иностранных дел.

Вскоре после отставки Джон Керр возглавил Европейскую конвенцию — орган Евросовета, отвечавший, в частности, за разработку конституции ЕС. Проект конституции в итоге не был принят, и вместо нее страны Евросоюза подписали в 2007 году Лиссабонский договор, в текст которого вошли многие положения, написанные Керром.

Сейчас Керру 75, но он по-прежнему активно участвует в общественной и политической жизни Великобритании — в 2004 году он получил титул барона и заседает в Палате лордов. После того, как в 2015 году Великобритания на референдуме проголосовала за выход из ЕС, Керр, как автор процедуры отделения, неоднократно комментировал решение правительства. Накануне «Брекзита» Джон Керр подробно прокомментировал содержание 50-й статьи изданию Politico, рассказав также о том, в каких условиях и с какой целью она создавалась.

По словам Керра, в начале 2000-х годов Брюссель больше всего заботил приход правых к власти в Австрии и перспективы установления авторитарных режимов в странах, присоединившихся к ЕС недавно. Сам Керр считал, что авторитарное правительство может захотеть «хлопнуть дверью» и выйти из Евросоюза, поэтому 50-я статья была направлена в первую очередь на то, чтобы сгладить последствия такого развития событий. «Мне показалось разумным прописать процедуру хлопанья дверью, просто чтобы избежать юридического хаоса», — объясняет дипломат.

Джон Керр Фото: Micha Theiner / City AM / Rex / Vida Press

«Я не чувствую никакой вины за то, что придумал этот механизм, — заявил Керр. — Но мне очень грустно, что Великобритания решила им воспользоваться».

По словам Керра, он не думал, что 50-й статьей воспользуется Великобритания, хотя и признает, что на ее написание повлияла позиция британских евроскептиков: те жаловались, что без прописанной процедуры выхода чувствуют себя «привязанными к веслам». Джону Керру эти доводы казались странными: «Это полная глупость. Чтобы откуда-то отделиться, совершенно не нужна статья об отделении. Достаточно просто перестать платить членские взносы и посещать заседания — все и так заметят, что вы ушли».

Несмотря на то, что многие статьи будущей конституции Евросоюза очень бурно обсуждались, в том числе и в верховных судах стран ЕС, статья о праве на добровольное отделение практически не привлекла к себе внимания, вспоминает Джон Керр.

Описывая характер процедуры отделения и последствия ее применения, Джон Керр заявил, что 50-я статья задумывалась как бракоразводное соглашение для Евросоюза: в ней больше говорится не о том, как будут строиться отношения сторон после отделения, а о том, кто кому и сколько должен и как надо будет платить по счетам. В двухлетний срок выхода из ЕС, предусмотренный 50-й статьей, в принципе невозможно проработать структуру двусторонних отношений, хотя такая структура, безусловно, должна прорабатываться параллельно с рассмотрением процедуры выхода.

В интервью Politico Джон Керр повторил свой тезис, что даже после запуска процедуры о выходе из ЕС «Брекзит» можно будет остановить. «Европейские правила игры подразумевают возможность передумать, — объясняет он. — Многие члены ЕС меняли свою позицию, когда законодательные процедуры уже были в разгаре — просто потому, что происходили выборы, и к власти приходили люди с другими взглядами. В Европе к этому относятся с пониманием».

Если британское правительство пойдет на попятный, никаких юридических санкций применено не будет. Брюссель может потребовать некоторых политических уступок, но и они, по мнению дипломата, будут не слишком суровыми.