Тереза Мэй начала «Брекзит». Фотография

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подписала официальное уведомление о начале процедуры выхода страны из ЕС. В письме, направленном главе Европейского совета Дональду Туску, говорится, что Великобритания решила прибегнуть к статье 50 Лиссабонского договора, в которой прописано право государства на добровольный выход из состава Евросоюза. Уведомление посол Великобритании в ЕС вручит Туску 29 марта в 14:30 мск. «Брекзит», как ожидается, будет завершен в течение двух лет.
Фото: Christopher Furlong / Pool / Reuters / Scanpix / LETA