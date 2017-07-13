Правительство Великобритании опубликовало ключевой законопроект «Брекзита»

Кабинет министров Великобритании обнародовал ключевой для процесса выхода страны из Европейского союза документ — Great Repeal Bill («Большой законопроект о выходе»).

Законопроект отменяет верховенство европейского регулирования над британским. В числе прочего, он выводит Великобританию из-под юрисдикции Европейского суда — высшего судебного органа ЕС.

Предполагается, что все основные положения европейского законодательства, действующие в стране во время членства в Евросоюзе, будут перенесены в национальное законодательство.

Однако это не коснется Хартии Европейского союза по правам человека. Эту часть европейского законодательства, закрепляющая фундаментальные права человека, в национальное законодательство переносить не планируется.

Правительство считает, что в документе, закрепляющем права граждан ЕС, после выхода страны из союза нет необходимости.

Включение в национальное законодательство положений о защите прав граждан ЕС, отмечает The Guardian, было одним из главных условий, выдвинутых оппозиционной Лейбористской партией к законопроекту о «Брекзите». Отсутствие этого пункта, пишет издание, может привести к тому, что лейбористы не проголосуют за законопроект.

На защите прав граждан ЕС, проживающих в Великобритании, настаивает и глава делегации Евросоюза на преговорах по «Брекзиту» Мишель Барнье, сообщала «Русская служба Би-би-си». «Мы хотим, чтобы граждане ЕС в Британии имели те же права, что и британские граждане, проживающие в ЕС», — заявил он.