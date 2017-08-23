В Басманном суде задержали литературного критика Анну Наринскую. Ее вскоре освободили

Обновление. Вскоре после задержания Анна Наринская сообщила, что ее освободили.

В здании Басманного суда Москвы после вынесения решения по мере пресечения режиссеру Кириллу Серебренникову начались задержания.

Литературный критик Анна Наринская сообщила о своем задержании в здании суда. «Потому что стала спорить с тем, что мою приятельницу стали задерживать», — пояснила она.

По словам корреспондента «Медузы», позднее на улице задержали еще одну женщину. Как передает «Новая газета», до этого там задержали еще двоих человек.

Поправка. Изначально в тексте новости говорилось, что задержали помощницу Серебренникова Анну Шалашову. Это не соответствует действительности. Приносим извинения читателям.