В Басманном суде задержали литературного критика Анну Наринскую. Ее вскоре освободили
Обновление. Вскоре после задержания Анна Наринская сообщила, что ее освободили.
В здании Басманного суда Москвы после вынесения решения по мере пресечения режиссеру Кириллу Серебренникову начались задержания.
Литературный критик Анна Наринская сообщила о своем задержании в здании суда. «Потому что стала спорить с тем, что мою приятельницу стали задерживать», — пояснила она.
По словам корреспондента «Медузы», позднее на улице задержали еще одну женщину. Как передает «Новая газета», до этого там задержали еще двоих человек.
Поправка. Изначально в тексте новости говорилось, что задержали помощницу Серебренникова Анну Шалашову. Это не соответствует действительности. Приносим извинения читателям.
Суд поместил Серебренникова под домашний арест по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом ходатайствовало следствие, защита просила отпустить худрука «Гоголь-Центра» под залог. Глава издательства «Новое литературное обозрение» пообещала внести любую сумму.
Режиссеру запретили переписку, телефонные разговоры и выход на улицу без разрешения следствия. Адвокаты просили отпускать его на работу.
Серебренников отказался признать свою вину. По версии следствия, руководство созданной им «Седьмой студии» похитило и обналичило 68 млн рублей, выделенных на проект «Платформа». По словам режиссера, все деньги потратили на постановки.