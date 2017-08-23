У здания суда, где назначают меру пресечения Кириллу Серебренникову, собрались 400 человек

У здания Басманного суда в Москве, где начинается суд по мере пресечения режиссеру Кириллу Серебренникову, собрались около 400 человек, передает корреспондент «Медузы».

Собравшиеся находятся как у самого суда, так и на противоположной стороне Каланчевской улицы. Тротуар у суда отгорожен полицейскими автозаками.

Евгений Берг / «Медуза»

Полиция призывает собравшихся не выходить на проезжую часть. О задержаниях ничего не сообщается.