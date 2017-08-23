У здания суда, где назначают меру пресечения Кириллу Серебренникову, собрались 400 человек
У здания Басманного суда в Москве, где начинается суд по мере пресечения режиссеру Кириллу Серебренникову, собрались около 400 человек, передает корреспондент «Медузы».
Собравшиеся находятся как у самого суда, так и на противоположной стороне Каланчевской улицы. Тротуар у суда отгорожен полицейскими автозаками.
Полиция призывает собравшихся не выходить на проезжую часть. О задержаниях ничего не сообщается.
Следствие в суде ходатайствовало о том, чтобы Серебренникова отправили под домашний арест. Режиссера обвиняют в хищении 68 миллионов рублей, выделенных государством на театральные проекты.
Серебренников свою вину отрицает, заявляя, что не имел отношения к финансовой деятельности своей театральной компании «Седьмая студия».
По делу помимо Серебренникова проходят еще четыре сотрудника «Седьмой студии».