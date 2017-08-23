Samsung представила телефон Galaxy Note 8 с двойной камерой

Компания Samsung представила телефон Galaxy Note 8 — преемника воспламенявшейся модели Note 7.

Galaxy Note 8 получил 6,3-дюймовый экран с разрешением 2960×1440 пикселей. Экран изогнут по бокам, благодаря чего на передней панели видно только верхнюю и нижнюю рамки (физических кнопок на ней нет).

Samsung

В новом телефоне двойная задняя камера: как и в iPhone 7, одна из камер оснащена широкоугольным объективом, а другая — телеобъективом (он позволяет снимать предметы с двукратным увеличением). Note 8 позволяет снимать одновременно на обе задние камеры, а также редактировать степень размытия фона в «портретном» режиме. В камеры встроена оптическая стабилизация.

В отличие от телефонов Galaxy S8 и S8+, вышедших весной 2017 года, в Note 8 есть стилус, который прячется в корпусе телефона. С помощью стилуса можно рисовать, создавать заметки и вводить текст. Надписи и рисунки можно экспортировать в гифки, чтобы поделиться ими в соцсетях и мессенджерах.

В Note 8 восьмиядерный процессор и 6 гигабайт оперативной памяти. Он поставляется со внутренней памятью в 64, 128 и 256 гигабайт и слотом для карт памяти.

Корпус телефона водонепроницаемый. Устройство поддерживает беспроводную зарядку. В нем также остался 3,5-миллиметровый порт для наушников. Телефон поддерживает разблокировку по отпечатку пальца, лицу или сетчатке глаз владельца.

Samsung Galaxy Note8: Official Introduction Samsung Mobile

Samsung уже открыла предзаказ на Galaxy Note 8. Телефон стоит 70 тысяч рублей.