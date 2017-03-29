Первый флагман Samsung после провального Galaxy Note 7: какой он? Вышел Galaxy S8 с «безграничным» экраном
Компания Samsung представила 29 марта телефоны Galaxy S8 и S8+. Это одна из самых важных презентаций Samsung: было важно понять, сможет ли корейская компания, одна из самых успешных на рынке, оправиться после провала взрывающихся Galaxy Note 7 (с тех пор она выпускала только безликие модели среднего уровня). «Медуза» рассказывает о характеристиках и особенностях флагманского телефона Samsung.
«Безграничный» экран
Samsung называет экран Galaxy S8 эпитетом «безграничный». Все потому, что он занимает почти всю переднюю панель телефона и даже больше: изогнутый экран заходит и на боковые грани устройства.
На лицевой панели остались тонкие рамки вверху и внизу: настолько тонкие, что классической кнопке «Домой» в форме прямоугольника не осталось места. Вместо нее в нижней части экрана расположена специальная зона, реагирующая на силу нажатия, на которой появляются виртуальные кнопки.
Чтобы понять, насколько сильно рамки влияют на устройство: Galaxy S8 на сантиметр короче и немного уже, чем iPhone 7 Plus, но при этом диагональ самого экрана в телефоне Samsung на 7,5 миллиметров больше, чем в лучшем телефоне Apple — 5,8 дюймов против 5,5. В старшей версии Galaxy S8+ экран еще больше — 6,2 дюйма. Разрешение в обеих версиях одинаковое — 2,960×1,440 пикселей.
Bixby — местная Siri
Samsung внедрила в свои телефоны виртуального ассистента Bixby, — свою разработку, которая объединяет функции Siri (голосовой интерфейс), Google Now (карточки с информацией) и Google Goggles (распознавание объектов на фотографиях).
Корейская компания делает серьезную ставку на Bixby: для вызова ассистента в Galaxy S8 выделена отдельная кнопка на боковой грани, а сам он со временем должен стать основой для управления всеми «умными» устройствами Samsung, от телевизоров до стиральных машин.
Впрочем, журналист CNET Джессика Долкурт, протестировавшая телефон до презентации, утверждает, что на деле Bixby работает не так хорошо, как хотелось бы компании: «Он запутанный, ограниченный, и на этом очевидно зачаточном этапе крайне незаконченный». Samsung обещает улучшить работу ассистента.
Разблокировка по глазам
В Galaxy S8 встроены три способа разблокировки телефона без пароля: по сенсору отпечатка пальца, расположенному рядом с задней камерой; по лицу; по радужной оболочке глаз (придется снять очки или линзы).
Samsung разделяет эти три способа: разблокировку по лицу компания называет скорее удобной, чем безопасной. С ее помощью нельзя, например, подтверждать свою личность для оплаты покупок с телефона. Тем, кто сильно заботится о своей безопасности, советуют использовать сенсор отпечатка пальца или входить в телефон по радужной оболочке.
Galaxy S8 можно превратить в «компьютер»
Если соединить телефон со специальной док-станцией (продается отдельно), он превратится в подобие компьютера — с возможностью подключить большой монитор, клавиатуру и мышку.
Другие особенности
- Беспроводная зарядка (нужно будет докупить зарядную станцию);
- Водонепроницаемость (до получаса на метровой глубине);
- 3,5-миллиметровый порт для наушников (в комплекте будут лежать наушники AKG);
- 64 гигабайта встроенной памяти и поддержка карт памяти (до 2 терабайт);
- Цвета: черный, золотой, синий, серебряный и серый;
- Android Nougat 7.1
Когда ждать и сколько будет стоить?
В продажу Galaxy S8 поступит 21 апреля, а предзаказ можно оформить с 30 марта по цене от 750 долларов. В России младшая модель продается за 54990 рублей, а старшая — за 59990. Оформившим предзаказы обещают подарки: в США это очки виртуальной реальности Gear VR с контроллером, а в России — панорамная камера Gear 360.