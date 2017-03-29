Первый флагман Samsung после провального Galaxy Note 7: какой он? Вышел Galaxy S8 с «безграничным» экраном

Компания Samsung представила 29 марта телефоны Galaxy S8 и S8+. Это одна из самых важных презентаций Samsung: было важно понять, сможет ли корейская компания, одна из самых успешных на рынке, оправиться после провала взрывающихся Galaxy Note 7 (с тех пор она выпускала только безликие модели среднего уровня). «Медуза» рассказывает о характеристиках и особенностях флагманского телефона Samsung.

«Безграничный» экран

Samsung называет экран Galaxy S8 эпитетом «безграничный». Все потому, что он занимает почти всю переднюю панель телефона и даже больше: изогнутый экран заходит и на боковые грани устройства.

Samsung Galaxy S8 Фото: Samsung

На лицевой панели остались тонкие рамки вверху и внизу: настолько тонкие, что классической кнопке «Домой» в форме прямоугольника не осталось места. Вместо нее в нижней части экрана расположена специальная зона, реагирующая на силу нажатия, на которой появляются виртуальные кнопки.

Чтобы понять, насколько сильно рамки влияют на устройство: Galaxy S8 на сантиметр короче и немного уже, чем iPhone 7 Plus, но при этом диагональ самого экрана в телефоне Samsung на 7,5 миллиметров больше, чем в лучшем телефоне Apple — 5,8 дюймов против 5,5. В старшей версии Galaxy S8+ экран еще больше — 6,2 дюйма. Разрешение в обеих версиях одинаковое — 2,960×1,440 пикселей.

Bixby — местная Siri

Samsung внедрила в свои телефоны виртуального ассистента Bixby, — свою разработку, которая объединяет функции Siri (голосовой интерфейс), Google Now (карточки с информацией) и Google Goggles (распознавание объектов на фотографиях).

Корейская компания делает серьезную ставку на Bixby: для вызова ассистента в Galaxy S8 выделена отдельная кнопка на боковой грани, а сам он со временем должен стать основой для управления всеми «умными» устройствами Samsung, от телевизоров до стиральных машин.

[Hands-On] Bixby Samsung Newsroom

Впрочем, журналист CNET Джессика Долкурт, протестировавшая телефон до презентации, утверждает, что на деле Bixby работает не так хорошо, как хотелось бы компании: «Он запутанный, ограниченный, и на этом очевидно зачаточном этапе крайне незаконченный». Samsung обещает улучшить работу ассистента.

Разблокировка по глазам

В Galaxy S8 встроены три способа разблокировки телефона без пароля: по сенсору отпечатка пальца, расположенному рядом с задней камерой; по лицу; по радужной оболочке глаз (придется снять очки или линзы).

Samsung разделяет эти три способа: разблокировку по лицу компания называет скорее удобной, чем безопасной. С ее помощью нельзя, например, подтверждать свою личность для оплаты покупок с телефона. Тем, кто сильно заботится о своей безопасности, советуют использовать сенсор отпечатка пальца или входить в телефон по радужной оболочке.

[Hands-On] Galaxy S8 — Biometric Authentication Samsung Newsroom

Galaxy S8 можно превратить в «компьютер»

Если соединить телефон со специальной док-станцией (продается отдельно), он превратится в подобие компьютера — с возможностью подключить большой монитор, клавиатуру и мышку.

[Hands-On] Samsung DeX Samsung Newsroom

Другие особенности

Беспроводная зарядка (нужно будет докупить зарядную станцию);

Водонепроницаемость (до получаса на метровой глубине);

3,5-миллиметровый порт для наушников (в комплекте будут лежать наушники AKG);

64 гигабайта встроенной памяти и поддержка карт памяти (до 2 терабайт);

Цвета: черный, золотой, синий, серебряный и серый;

Android Nougat 7.1

Когда ждать и сколько будет стоить?

В продажу Galaxy S8 поступит 21 апреля, а предзаказ можно оформить с 30 марта по цене от 750 долларов. В России младшая модель продается за 54990 рублей, а старшая — за 59990. Оформившим предзаказы обещают подарки: в США это очки виртуальной реальности Gear VR с контроллером, а в России — панорамная камера Gear 360.