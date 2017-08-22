«Под различным предлогом задержать груз и сообщить сотруднику УФСБ». Штаб Навального опубликовал приказ МВД задерживать листовки

Глава федерального штаба Алексея Навального Леонид Волков опубликовал фотографию распоряжения задерживать агитационные материалы, подписанного начальником западного линейного управления МВД на транспорте Игорем Астраханцевым.

Бумага датирована 4 июля (за несколько дней до «агитационного субботника» Навального) и направлена начальникам городских и районных линейных органов внутренних дел. По словам Волкова, документ был сфотографирован в линейном отделе полиции на вокзале Черняховска Калининградской области; кем и при каких обстоятельствах, он не уточняет.

В документе сказано, что из УФСБ по Калининградской области «получена информация» о планах штаба Навального распространить 16 тонн агитационных газет и два миллиона листовок (по словам Волкова, данные о количестве материалов верные). Там называются транспортные компании, которыми могут быть отправлены материалы, и названа фамилия главы регионального штаба Навального Егора Чернюка, который, предположительно, будет получателем груза.

«В случае обнаружения данного груза, необходимо под различным предлогом затормозить груз и сообщить об обнаружении данных атрибутик в ДЧ Западного ЛУ МВД России на транспорте <…> и сотруднику УФСБ по Калининградской области Машанову», — говорится в документе.