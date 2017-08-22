«Под различным предлогом задержать груз и сообщить сотруднику УФСБ». Штаб Навального опубликовал приказ МВД задерживать листовки

Леонид Волков
17:10, 22 августа 2017
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Глава федерального штаба Алексея Навального Леонид Волков опубликовал фотографию распоряжения задерживать агитационные материалы, подписанного начальником западного линейного управления МВД на транспорте Игорем Астраханцевым.

Бумага датирована 4 июля (за несколько дней до «агитационного субботника» Навального) и направлена начальникам городских и районных линейных органов внутренних дел. По словам Волкова, документ был сфотографирован в линейном отделе полиции на вокзале Черняховска Калининградской области; кем и при каких обстоятельствах, он не уточняет.

В документе сказано, что из УФСБ по Калининградской области «получена информация» о планах штаба Навального распространить 16 тонн агитационных газет и два миллиона листовок (по словам Волкова, данные о количестве материалов верные). Там называются транспортные компании, которыми могут быть отправлены материалы, и названа фамилия главы регионального штаба Навального Егора Чернюка, который, предположительно, будет получателем груза.

«В случае обнаружения данного груза, необходимо под различным предлогом затормозить груз и сообщить об обнаружении данных атрибутик в ДЧ Западного ЛУ МВД России на транспорте <…> и сотруднику УФСБ по Калининградской области Машанову», — говорится в документе.

«Ужасно смешно все это в контексте заверений Кириенко, Памфиловой и прочих жуликов, мол, кампания Навального их никак не касается, они ей никак не препятствуют, никак не интересуют. Ага, ага. То-то ФСБ и МВД на ушах стоят», — написал Волков.

Леонид Волков
8-9 июля сторонники Алексея Навального провели так называемый агитационный субботник, в ходе которого раздавали газеты и листовки. За несколько дней до этого во многих регионах были под разными предлогами изъяты агитационные материалы; в некоторых штабах прошли обыски.
Позже Навальный, Волков и глава московского штаба Николай Ляскин были оштрафованы в общей сложности на 850 тысяч рублей за организацию агитационного субботника. Суд счел, что одновременная раздача листовок в разных местах была «скрытой формой публичного мероприятия», а значит нуждалась в согласовании.

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