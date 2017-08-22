В ООН сообщили о перехвате двух секретных поставок грузов из КНДР в Сирию

Reuters
05:39, 22 августа 2017
Требует подтверждения

С начала 2017 года были перехвачены две секретные поставки грузов из Северной Кореи в сирийский Центр научных исследований и разработок, занимающийся, как предполагается, химическим оружием.

Об этом, как стало известно Reuters, говорится в докладе, подготовленном группой независимых экспертов для Совета безопасности ООН. Агентству удалось ознакомиться с содержанием этого документа.

Какие именно грузы, направленные из КНДР в Сирию, были перехвачены, а также обстоятельства, при которых это произошло, в документе не раскрываются. При этом авторы доклада сообщают, что экспертная комиссия, подготовившая документ, «расследует сообщения о запрещенных химических, баллистических ракетах и ​​сотрудничестве в области вооружения между Сирией и КНДР».

Грузы, которые были перехвачены, были, как предполагается, отправлены в Сирию в рамках контракта с северокорейской компанией KOMID. Эта компания в 2009 году была внесена в «черный список» ООН как предполагаемый ключевой экспортер северокорейского оружия и оборудования для производства баллистических ракет. Санкции ООН также наложены и на дочерние структуры KOMID, в том числе и работавшие в Сирии.

«Два государства [члена ООН] пресекли поставки, предназначавшиеся для Сирии. Еще одно государство сообщило комиссии, что есть причины предполагать, что эти поставки были частью контракта KOMID с Сирией», — говорится в докладе (англ.яз.).

Reuters
В отношении Северной Кореи уже более 10 лет действуют международные санкции, введенные из-за ядерной программы этой страны. Санкции, в числе прочего, запрещают государствам — членам ООН вести с КНДР торговлю оружием и технологиями двойного назначения.
Сирия в 2013 году согласилась уничтожить все арсеналы своего химического оружия, а также компоненты и мощности для его производства. Гарантами соглашения выступили Россия и США. В 2017 году появились сообщения о применении сирийскими правительственными войсками химического оружия в провинции Идлиб. ВВС США нанесли удар по базе ВВС Сирии, которую, как предполагается, использовали самолеты, участвовавшие в химической атаке.
Власти Сирии, а также Россия наличие у Дамаска химического оружия категорически отрицают.

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