В Пресненском суде Москвы 22 августа начались предварительные слушания по делу бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, обвиняемого в получении взяток.

На заседании обвинение попросила продлить Белых арест на полгода (его срок истекает 24 сентября), рассказал его адвокат Дмитрий Кудряшов. Защита, в свою очередь, попросила вернуть дело в прокуратуру из-за нарушений в обвинительном заключении и исключить из дела некие доказательства, «полученные с нарушением закона».

«Следствие отказалось приобщить к делу банковские документы и не допросило свидетеля защиты, подтверждающего невиновность моего подзащитного», — заявил Кудряшов агентству РИА Новости.

Александр Щербак / ТАСС / Scanpix / LETA

На момент публикации новости о решении суда по эти ходатайствам неизвестно.