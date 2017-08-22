В Пресненском суде Москвы 22 августа начались предварительные слушания по делу бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, обвиняемого в получении взяток.
На заседании обвинение попросила продлить Белых арест на полгода (его срок истекает 24 сентября), рассказал его адвокат Дмитрий Кудряшов. Защита, в свою очередь, попросила вернуть дело в прокуратуру из-за нарушений в обвинительном заключении и исключить из дела некие доказательства, «полученные с нарушением закона».
«Следствие отказалось приобщить к делу банковские документы и не допросило свидетеля защиты, подтверждающего невиновность моего подзащитного», — заявил Кудряшов агентству РИА Новости.
На момент публикации новости о решении суда по эти ходатайствам неизвестно.
Никита Белых обвиняется в получении двух взяток на общую сумму 600 тысяч евро от руководителей Нововятского лыжного комбината и Лесохозяйственной управляющей компании «Кировлес» за действия в их пользу. Свою вину бывший губернатор Кировской области отрицает.
Белых был задержан летом 2016 года — как утверждает СК, при передаче части взятки. Деньги ему передал владелец Нововятского лыжного комбината Юрий Зюдхаймер. Бизнесмен рассказывал Reuters, что Белых «загнал его в угол» напоминаниями о кредитах и залогах, а также требованиями внести деньги «на выборы». По утверждению агентства, речь шла о типичном для российских регионов сборе денег с предпринимателей на поддержку «Единой России» и инфраструктурные проекты.
Никита Белых больше года находится под арестом. За время заключения у него ухудшилось самочувствие; в марте он пришел в суд с тростью, которой до ареста не пользовался. В августе его защита рассказала, что у него ухудшилось зрение.