Никита Белых пожаловался на ухудшение зрения в СИЗО

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, который с июня 2016 года находится в СИЗО по обвинению в получении взятки, пожаловался на ухудшение зрения. Об этом сообщил его адвокат Андрей Грохотов.

Проблемы со зрением у Белых начались, по словам юриста, после прочтения «большого количества» материалов уголовного дела.

Грохотов подчеркнул, что жалобы на зрение добавились к другим, уже «имеющимся жалобами на здоровье — давление, диабет, боли в спине».