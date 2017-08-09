Никита Белых пожаловался на ухудшение зрения в СИЗО
Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, который с июня 2016 года находится в СИЗО по обвинению в получении взятки, пожаловался на ухудшение зрения. Об этом сообщил его адвокат Андрей Грохотов.
Проблемы со зрением у Белых начались, по словам юриста, после прочтения «большого количества» материалов уголовного дела.
Грохотов подчеркнул, что жалобы на зрение добавились к другим, уже «имеющимся жалобами на здоровье — давление, диабет, боли в спине».
Никита Белых был задержан летом 2016 года в Москве. Его обвиняют в получении взяток на общую сумму в 600 тысяч евро от руководителей Нововятского лыжного комбината и Лесохозяйственной управляющей компании «Кировлес» за действия в их пользу. Дело было направлено в суд в августе 2017-го.
Белых свою вину категорически отрицает. По словам следователя, он говорил, не считает полученные деньги взяткой, поскольку они предназначались «для нужд Кирова». После ареста Белых был уволен с поста губернатора Кировской области.
По версии СК, Никита Белых был задержан при передаче части взятки. Деньги ему передал владелец Нововятского лыжного комбината Юрий Зюдхаймер. Бизнесмен рассказывал Reuters, что Белых «загнал его в угол» напоминаниями о кредитах и залогах, а также требованиями внести деньги «на выборы». По утверждению агентства, речь шла о типичном для российских регионов сборе денег с предпринимателей на поддержку «Единой России» и инфраструктурные проекты.
Никита Белых находится в СИЗО больше года. За время заключения у него ухудшилось самочувствие; в марте он пришел в суд с тростью, которой до ареста не пользовался.