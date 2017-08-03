Дело Никиты Белых направили в суд

По версии следствия, деньги предназначались для включения в перечень приоритетных инвестиционных проектов Нововятского лыжного комбината и Лесохозяйственной управляющей компании «Кировлес» ( связана с одноименной компанией из дела Алексея Навального и Петра Офицерова) и «принятия выгодных для них решений».

Генпрокуратура РФ направила в Пресненский районный суд Москвы дело в отношении бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, которого обвиняют в получении взяток на общую сумму в 600 тысяч евро.

Губернатор Кировской области Никита Белых был задержан летом 2016 года в Москве — по сообщению СК, это произошло в ресторане при получении части взятки. Первоначально следствие говорило о взятке в размере 400 тысяч рублей, но в марте 2017-го в деле появился эпизод об еще одной взятке на сумму 200 тысяч евро. После ареста он был уволен.

Деньги Белых передал владелец Нововятского лыжного комбината Юрий Зюдхаймер. Бизнесмен рассказал Reuters, что губернатор «загнал его в угол» напоминаниями о кредитах и залогах, а также требованиями внести деньги «на выборы». Агентство утверждало, что речь шла о типичном для российских регионов сборе денег с предпринимателей на поддержку «Единой России» и инфраструктурные проекты.

Белых свою вину категорически отрицает. На заседании суда по избранию меры пресечения следователь говорил, что Белых не признает полученные деньги взяткой, поскольку они предназначались «для нужд Кирова».

Никита Белых больше года находится в СИЗО. За время заключения у него ухудшилось самочувствие; на заседание суда в марте он пришел с тростью, которой до ареста не пользовался.