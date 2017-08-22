Фигурант дела о терактах в Каталонии рассказал в суде о планах рипольского имама взорвать себя в Барселоне

Предполагаемый организатор терактов в Каталонии имам Абделбаки эс-Сатти собирался подорвать себя около монумента в Барселоне. Об этом в суде рассказал предполагаемый участник террористической группы Мохамед Хули Чемлаль, сообщает Associated Press со ссылкой на источник.

О каком памятнике идет речь, не уточняется. По данным агентства, Чемлаль рассказал, что среди целей террористов были монументы и церкви.

Чемлаль также заявил, что эс-Сатти погиб при взрыве в доме в Альканаре, где преступники пытались изготовить бомбы. Сам он был ранен при этом взрыве. Он и другой фигурант дела Дрисс Укабир назвали имама эс-Сатти идеологом ячейки.

Укабир в суде признал, что именно он арендовал использованный при теракте автомобиль (ранее он утверждал, что это сделал с помощью его документов брат), однако он думал, по его словам, что фургон был нужен для переезда. Он и еще два фигуранта дела не признали себя частью террористической ячейки, сообщает Associated Press.

Суд постановил арестовать Чемлаля и Укабира и продлил срок задержания 34-летнему Салаху эль-Карибу. Четвертого задержанного Мохамеда Ааллу (владельца машины, использованной террористами в Камбрильсе) суд постановил освободить из-под стражи из-за недостаточных доказательств его участия в группе.