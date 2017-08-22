Фигурант дела о терактах в Каталонии рассказал в суде о планах рипольского имама взорвать себя в Барселоне

The Associated Press
20:27, 22 августа 2017
Требует подтверждения

Предполагаемый организатор терактов в Каталонии имам Абделбаки эс-Сатти собирался подорвать себя около монумента в Барселоне. Об этом в суде рассказал предполагаемый участник террористической группы Мохамед Хули Чемлаль, сообщает Associated Press со ссылкой на источник.

О каком памятнике идет речь, не уточняется. По данным агентства, Чемлаль рассказал, что среди целей террористов были монументы и церкви.

Чемлаль также заявил, что эс-Сатти погиб при взрыве в доме в Альканаре, где преступники пытались изготовить бомбы. Сам он был ранен при этом взрыве. Он и другой фигурант дела Дрисс Укабир назвали имама эс-Сатти идеологом ячейки.

Укабир в суде признал, что именно он арендовал использованный при теракте автомобиль (ранее он утверждал, что это сделал с помощью его документов брат), однако он думал, по его словам, что фургон был нужен для переезда. Он и еще два фигуранта дела не признали себя частью террористической ячейки, сообщает Associated Press.

Суд постановил арестовать Чемлаля и Укабира и продлил срок задержания 34-летнему Салаху эль-Карибу. Четвертого задержанного Мохамеда Ааллу (владельца машины, использованной террористами в Камбрильсе) суд постановил освободить из-под стражи из-за недостаточных доказательств его участия в группе.

17 августа в центре Барселоны фургон выехал на пешеходную улицу и сбил более сотни пешеходов. 13 из них погибли. Водителю удалось скрыться — он покинул город, угнав другую машину и убив ее водителя. Ночью пятеро его предполагаемых сообщников напали на пешеходов в другом каталанском городе Камбрильсе, убив одного человека; все они были застрелены полицейскими.
По мнению полиции, теракт устроила террористическая ячейка из 12 человек, идеологом которой был имам мечети в городе Риполе Абделбаки эс-Сатти. Он, по неподтвержденным данным, погиб накануне терактов при взрыве в доме в Альканаре, где террористы пытались изготовить бомбы.
Предполагаемый исполнитель теракта в Барселоне Юнес Абуяакуб был убит полицией 21 августа в городе Субиратс, расположенном примерно в 50 километрах от Барселоны.

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