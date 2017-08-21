Что известно об организаторе терактов в Каталонии Террористов вербовал имам местной мечети, отсидевший за контрабанду марихуаны

Каталонская полиция объявила, что в группу, устроившую теракты в Барселоне и Камбрильсе, входили 12 человек. Пятерых застрелили полицейские, четверо находятся под стражей, один — в бегах. Еще два человека, предположительно, погибли в результате взрыва в Альканаре за несколько часов до терактов. Одним из погибших при взрыве мог быть Абделбаки эс-Сатти — имам мечети в Риполе, которого называют организатором терактов. «Медуза» рассказывает, что известно об этом человеке и о его роли в терактах, жертвами которых стали 15 человек.

Абделбаки эс-Сатти — выходец из Марокко, ему около 40 лет. El Pais описывает его как худого бородатого мужчину. Известно, что у него есть дети. По данным СМИ, чуть больше года назад эс-Сатти поселился в городке Риполь на севере Каталонии и служил имамом в одной из двух местных мечетей. До приезда в Риполь мужчина несколько раз попадал в поле зрения властей: так, в 2010 году его задержали в Валенсии за контрабанду марихуаны. На свободу эс-Сатти вышел в 2014-м. Его имя также упоминалось в прессе в связи с задержанием в Барселоне пяти человек по подозрению в вербовке боевиков в Ирак.

Известно, что, уже живя в Риполе, эс-Сатти часто ездил в Бельгию. В частности, в начале 2016 года он провел три месяца в Вилвоорде. Это город к северу от Брюсселя, 30 жителей которого, по данным The Guardian, уехали воевать в Сирию и Ирак. Издание также отмечает, что, находясь в тюрьме в Валенсии, Абделбаки эс-Сатти познакомился с Рашидом Аглифом, приговоренным к 18 годам по обвинению в теракте в Мадриде (серии взрывов в пригородных поездах в 2004 году, в результате которых 192 человека погибли и почти две тысячи получили ранения).

Moroccan imam Abdelbaki Es Satty at centre of #Spain terror cellhttps://t.co/8me0gVj6JM pic.twitter.com/wxC30nf5kB — Andrea Spada (@Baldoriano) August 21, 2017

Абделбаки эс-Сатти называют ответственным за радикализацию молодых людей, вошедших в террористическую ячейку. Как пишут испанские СМИ, к вербовке он приступил, как только приехал в Риполь — по крайней мере, по сведениям El Pais, его тайные встречи с одним из будущих террористов продолжались около года. The New York Times отмечает, что от других историй вербовки молодежи случай эс-Сатти отличается как раз тем, что радикализация происходила через личные встречи и беседы, тогда как чаще всего вербовка осуществляется через интернет.

В последний раз Абделбаки эс-Сатти видели в Риполе за два дня до терактов. По словам соседей имама по съемной квартире, уезжая из дома 15 августа, он сказал им, что отправляется проведать родных в Марокко. Однако, как отмечают СМИ, в полиции подозревают, что эс-Сатти направился в Альканар, где террористы оборудовали в заброшенном доме мастерскую для производства взрывчатки. Как пишет The Guardian, при обыске в комнате имама полицейские изъяли все предметы, на которых могли сохраниться биоматериалы: предположительно, для сопоставления со следами ДНК, обнаруженными на месте взрыва в Альканаре. 21 августа начальник полиции Каталонии заявил, что располагает «весомыми доказательствами» того, что имам был одним из двух человек, погибших при взрыве в Альканаре.