Убит главный подозреваемый в теракте в Барселоне

Газета El Mundo сообщает , что подозреваемый выкрикивал «Аллах акбар!» У него обнаружили пояс, похожий на пояс со взрывчаткой. Бомба оказалась муляжом.

В городе Субиратс, расположенном примерно в 50 километрах от Барселоны, полицейские застрелили 22-летнего Юнеса Абуяакуба — главного подозреваемого по делу о теракте в Барселоне. Полиция официально подтвердила личность убитого.

По версии следствия, именно Абуяакуб находился за рулем фургона, который врезался в прохожих в центре Барселоны 17 августа. Террорист проехал по улице Рамбла около 500 метров, сбивая людей, а затем вышел из автомобиля и скрылся. Позднее он угнал другую машину, убив ее водителя.

Примерно через девять часов после нападения в Барселоне террористы попытались врезаться на автомобиле в прохожих в городе Камбрильс, расположенном в 120 километрах от Барселоны. В машине находились пятеро преступников, все они были убиты полицейскими.

В результате терактов в Барселоне и Камбрильсе погибли 15 человек.