Часть Москворецкого рынка и паб «Молли Гвиннз» на Новом Арбате снесут как самострой
Власти Москвы утвердили пятый список объектов, которые признаны самостроем и в течение двух месяцев будут снесены. Об этом сообщили в Госинспекции по контролю за использованием объектов недвижимости.
Сам список пока не опубликован, но сообщается, что в него попали 78 объектов. Наиболее крупный из них — комплекс по адресу Симферопольский бульвар, 11 площадью 6,7 тысячи квадратных метров.
Судя по всему, речь идет о части Москворецкого рынка, на которой торгуют стройматериалами, так как основной рынок возведен в 1956 году.
Помимо этого будут снесены торговые павильоны около метро «Рязанский проспект», паб «Молли Гвиннз» на Новом Арбате и ресторан «Пикадилли» на Калужской площади.
Впервые московские власти начали массово сносить постройки, объявленные самостроем, в феврале 2016 года. С тех пор демонтировано уже 308 объектов. Последний этап сноса проходил в начале 2017 года.
Мэрия Москвы получила право сносить такие постройки без суда после принятия поправок в Гражданский кодекс. Мэр столицы Сергей Собянин объявил документы владельцев о собственности «бумажками, полученными явно жульническим путем».