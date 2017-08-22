Часть Москворецкого рынка и паб «Молли Гвиннз» на Новом Арбате снесут как самострой

Власти Москвы утвердили пятый список объектов, которые признаны самостроем и в течение двух месяцев будут снесены. Об этом сообщили в Госинспекции по контролю за использованием объектов недвижимости.

Сам список пока не опубликован, но сообщается, что в него попали 78 объектов. Наиболее крупный из них — комплекс по адресу Симферопольский бульвар, 11 площадью 6,7 тысячи квадратных метров.

Судя по всему, речь идет о части Москворецкого рынка, на которой торгуют стройматериалами, так как основной рынок возведен в 1956 году.

Помимо этого будут снесены торговые павильоны около метро «Рязанский проспект», паб «Молли Гвиннз» на Новом Арбате и ресторан «Пикадилли» на Калужской площади.