На телеканале РБК составили «стоп-лист» экспертов

Дождь
10:48, 21 августа 2017
Требует подтверждения

Новое руководство телеканала РБК ввело «стоп-листы» экспертов, к которым журналистам запрещено обращаться за комментариями. Об этом сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на источник на телеканале. Собственный источник «Медузы» также подтвердил эту информацию.

По словам собеседника «Дождя», новый руководитель продюсерской службы телеканала РБК Кристина Филипповская в середине августа потребовала от сотрудников предоставить списки экспертов по внутренней и внешней политике, а также по силовым структурам.

Она объяснила, что сделает сводный список, от которого нельзя будет отступать. В частности, тем экспертам, «кто будет в стопе», нельзя будет звонить «ни при каких условиях», подчеркнула она.

В сводном списке, с содержанием которого ознакомился «Дождь», телефоны некоторых экспертов сопровождаются пометками «очень хороший», «можно, но аккуратно», «только по согласованию со Штейнбухом». Александр Штейнбух, ранее работавший в ВГТРК, возглавляет недавно созданный на телеканале аналитический отдел.

Также, по словам источника, Филипповская объявила, что впредь все вопросы для интервью с представителями федеральных ведомств должны в обязательном порядке предварительно согласовываться со Штейнбухом.

Филипповская сообщения о требовании к сотрудникам предоставить список экспертов и составлении «стоп-листов» категорически отрицает.

Управляющий директор телеканала РБК Игорь Полетаев, в свою очередь, ответил через пресс-службу, что базу данных экспертов «актуализировали», чтобы расширить список и повысить качество экспертного мнения. На телеканале, сказал он, «нет цензуры и не существует стоп-листов ни экспертов, ни ньюсмейкеров.

 Еще одно нововведение, о котором объявили коллективу телеканала, — необходимость прислать руководству ссылки на свои страницы в соцсетях Facebook и Вконтакте. Если журналистов нет в соцсетях, их обязали в них зарегистрироваться.

Дождь
В мае 2016 года в РБК сменилось руководство — руководителями объединенной редакции были назначены Елизавета Голикова и Игорь Тросников, работавшие последние годы в ТАСС.
В июне 2017 года Михаил Прохоров, владевший РБК последние несколько лет, продал холдинг бизнесмену Григорию Березкину. Вскоре после этого стало известно, что управляющий директор телеканала РБК Эльмар Муртазаев покидает холдинг. Также сообщалось, что с телеканала планируют уйти несколько менеджеров и журналистов. Новым управляющим директором телеканала в июле стал ведущий телеканала НТВ Игорь Полетаев.

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