На телеканале РБК составили «стоп-лист» экспертов

Новое руководство телеканала РБК ввело «стоп-листы» экспертов, к которым журналистам запрещено обращаться за комментариями. Об этом сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на источник на телеканале. Собственный источник «Медузы» также подтвердил эту информацию.

По словам собеседника «Дождя», новый руководитель продюсерской службы телеканала РБК Кристина Филипповская в середине августа потребовала от сотрудников предоставить списки экспертов по внутренней и внешней политике, а также по силовым структурам.

Она объяснила, что сделает сводный список, от которого нельзя будет отступать. В частности, тем экспертам, «кто будет в стопе», нельзя будет звонить «ни при каких условиях», подчеркнула она.

В сводном списке, с содержанием которого ознакомился «Дождь», телефоны некоторых экспертов сопровождаются пометками «очень хороший», «можно, но аккуратно», «только по согласованию со Штейнбухом». Александр Штейнбух, ранее работавший в ВГТРК, возглавляет недавно созданный на телеканале аналитический отдел.

Также, по словам источника, Филипповская объявила, что впредь все вопросы для интервью с представителями федеральных ведомств должны в обязательном порядке предварительно согласовываться со Штейнбухом.

Филипповская сообщения о требовании к сотрудникам предоставить список экспертов и составлении «стоп-листов» категорически отрицает.

Управляющий директор телеканала РБК Игорь Полетаев, в свою очередь, ответил через пресс-службу, что базу данных экспертов «актуализировали», чтобы расширить список и повысить качество экспертного мнения. На телеканале, сказал он, «нет цензуры и не существует стоп-листов ни экспертов, ни ньюсмейкеров.