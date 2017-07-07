Телеканал РБК возглавит ведущий НТВ Игорь Полетаев

Согласно биографии на сайте НТВ, Полетаев работал на РБК-ТВ в начале 2000-х, а на НТВ перешел в 2006 году.

Полетаев сменит на этой должности Эльмара Муртазаева, о скором уходе которого из РБК сообщалось ранее.

Как сообщила 6 июля газета «Ведомости», управляющий директор РБК-ТВ Эльмар Муртазаев объявил о намерении уйти из холдинга еще несколько месяцев назад, однако его уход было решено отложить до продажи РБК Григорию Березкину.

По информации «Медузы», вслед за Муртазаевым с телеканала уйдут некоторые другие руководители и ведущие журналисты; официально эта информации не подтверждена.