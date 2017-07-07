Вместе с директором с РБК-ТВ уйдут руководители и ведущие журналисты

Обновление. Пресс-секретарь РБК Егор Тимофеев подтвердил, что некоторые сотрудники телеканала уходят в длительный отпуск, но заметил, что решения об увольнении всей команды пока нет. «Ни о каком исходе речь не идет», — добавил он.

Вместе с управляющим директором Эльмаром Муртазаевым с телеканала РБК уйдет команда, которую он привел год назад. Об этом «Медузе» рассказал источник в холдинге.

Креативный продюсер РБК-ТВ Александр Уржанов подтвердил «Медузе», что планирует покинуть канал. «У нас была общая стратегия развития канала, и без него [Муртазаева] продолжать ее реализовывать затруднительно», — пояснил он.

Источник «Медузы» на телеканале также рассказал, что с РБК-ТВ уйдут генеральный продюсер Александр Богомолов и директор по продукту Игорь Садреев. Садреев на вопрос о возможном уходе заявил: «Пока работаем». Богомолов отказался от комментариев.

Телеканал, по информации источников «Медузы», покинут также глава информационной службы Альфия Зивере и корреспонденты Роман Супер и Родион Чепель. Ведущий Станислав Кучер также думает об уходе с РБК-ТВ, рассказал источник в холдинге.