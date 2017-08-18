Жертвами теракта в Барселоне стали граждане 18 стран

Среди пострадавших, заявили власти Австралии, четверо граждан этой страны, судьба еще одного австралийца неизвестна. Также известно о трех пострадавших из Нидерландов и трех из Греции. По данным The Guardian, легкое ранение получил гражданин США.

Издание La Vanguardia сообщило , что установлены личности четырех погибших иностранцев — троих граждан Германии и подданной Бельгии. Власти Франции, по данным The Guardian , сообщили о 26 пострадавших французах, 15 из которых получили серьезные ранения.

В результате теракта в Барселоне, где фургон наехал на пешеходов на улице Рамбла, погибли и пострадали граждане как минимум 18 стран, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на заявление властей Каталонии.

В Барселоне днем 17 августа преступник направил фургон на пешеходов на улице Рамбла. 13 человек погибли, около 100 получили ранения. Водителю фургона, по имеющимся на настоящий момент данным, удалось скрыться.

В ночь на 18 августа в городе Камбрильс, расположенном в 120 километрах от Барселоны, была предпринята еще одна попытка устроить теракт с использованием фургона. Ранения получили шесть человек. Пятеро предполагаемых террористов были убиты полицейскими. По предварительным данным, на террористах были надеты пояса со взрывчаткой.

17 августа в городе Альканар, находящемся в Каталонии на пути между Барселоной и Камбрильсом, произошел взрыв при, как считает полиция, попытке изготовления бомбы.

Правоохранительные органы считают, что теракты в Барселоне и Камбрильсе, а также взрыв в Альканаре связаны между собой.

По подозрению в причастности к терактам задержаны два человека, в том числе уроженец Марокко Дрисс Укабир.

Ответственность за теракт в Барселоне взяла на себя террористическая организация «Исламское государство».