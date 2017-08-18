Полиция подтвердила связь терактов в Барселоне и Камбрильсе

Ранее каталанская полиция заявляла, что у нее есть «явные доказательства» связи теракта в Барселоне и взрыва в Альканаре. Теперь же, заявили представители правоохранительных органов, получены данные о связи этих событий с терактом в Камбрильсе.

Теракт в Барселоне, где фургон сбил пешеходов на улице Рамбла, попытка теракта в городе Камбрильс и взрыв Альканаре связаны между собой. С таким заявлением выступило руководство правоохранительных органов Каталонии.

В Барселоне 17 августа преступник направил фургон на пешеходов на улице Рамбла. 13 человек погибли, около 100 получили ранения. Водителю фургона, по имеющимся данным, удалось скрыться.

Вскоре после теракта в Барселоне стало известно о взрыве в каталанском городе Альканар. По данным полиции, взрыв произошел во время изготовления взрывчатки.

Спустя восемь часов после теракта в Барселоне в городе Камбрильс, расположенном в 120 километрах к юго-западу от Барселоны, произошла еще одна попытка теракта с использованием фургона. Пострадали шесть человек. Четверо предполагаемых террористов были убиты полицейскими на месте преступления, еще один позже скончался от полученных ранений.

По подозрению в причастности к терактам задержаны два человека, в том числе уроженец Марокко Дрисс Укабир. Местонахождение непосредственного исполнителя теракта в Барселоне, находившегося за рулем фургона, пока не установлено.