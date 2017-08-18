Часть домов для программы реновации в Москве возведут строители «Ахмат-Тауэр»

Meduza
12:25, 18 августа 2017
Надежный источник

На строительство нового жилья в Москве для тех, чьи дома будут массово сносить, городские власти уже выделили более 70 миллиардов рублей. Как выяснил специальный корреспондент «Медузы» Иван Голунов, такая сумма уже выделена из бюджета для строительства 78 домов на стартовых площадках.

Конкурсы выиграли в том числе подрядчики без завершенных строительных проектов. Так, два дома в Котловке общей стоимостью 1,3 миллиарда рублей построит «Смарт Менеджмент» Саид-Магомеда Зубайраева. Эта компания строит «Грозный молл» и самый высокий небоскреб Европы «Ахмат-Тауэр», которые пока не завершены.

В списке подрядчиков, которым поручат строительство новых домов, также есть бывшие строительные управления Минобороны и фирмы знакомых вице-мэра Москвы Марата Хуснуллина.

Подробнее о том, кто будет строить дома для переселенцев, читайте в расследовании Ивана Голунова.
Ранее «Медуза» выяснила, что программа реновации планировалась с 2014 года — уже тогда подрядные организации мэрии Москвы начали продумывать массовое расселение и снос пятиэтажек. Активная кампания стартовала в 2017 году по политическим мотивам, рассказали источники в мэрии.
Всего по программе реновации планируют расселить и снести 5144 дома до 2032 года. В новых домах жильцам дадут квартиры, которые будут равнозначны по площади или равноценны по рыночной стоимости.

Массовый снос домов в Москве

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Теракты в Каталонии