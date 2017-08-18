Часть домов для программы реновации в Москве возведут строители «Ахмат-Тауэр»

На строительство нового жилья в Москве для тех, чьи дома будут массово сносить, городские власти уже выделили более 70 миллиардов рублей. Как выяснил специальный корреспондент «Медузы» Иван Голунов, такая сумма уже выделена из бюджета для строительства 78 домов на стартовых площадках.

Конкурсы выиграли в том числе подрядчики без завершенных строительных проектов. Так, два дома в Котловке общей стоимостью 1,3 миллиарда рублей построит «Смарт Менеджмент» Саид-Магомеда Зубайраева. Эта компания строит «Грозный молл» и самый высокий небоскреб Европы «Ахмат-Тауэр», которые пока не завершены.

В списке подрядчиков, которым поручат строительство новых домов, также есть бывшие строительные управления Минобороны и фирмы знакомых вице-мэра Москвы Марата Хуснуллина.

Подробнее о том, кто будет строить дома для переселенцев, читайте в расследовании Ивана Голунова.