Арестован третий подозреваемый в причастности к терактам в Испании

О задержании третьего подозреваемого, сообщает 20 minutos, также объявил в эфире радиостанции RAC1 министр внутренних дел Каталонии Жоаким Форн.

В сообщении, опубликованном в твитере полиции Каталонии, говорится, что подозреваемый был задержан в городе Риполь. Имя задержанного и иные подробности пока не сообщаются.

Полиция задержала третьего подозреваемого в причастности к терактам в Барселоне и Камбрильсе.

Ранее правоохранительные органы сообщали о задержании двух подозреваемых в причастности к терактам, в том числе уроженца Марокко Дрисса Укабира.

Укабир, объявленный в розыск как непосредственный исполнитель теракта в Барселоне, добровольно, как сообщалось, явился в полицию и сообщил, что его документы были украдены. В краже документов Укабира, заявили представители властей, подозревают его брата, 18-летнего Мусу Укабира.

По данным полиции на утро 18 августа, водитель фургона, наехавшего на пешеходов в Барселоне, сумел скрыться с места теракта. Его поиски пока не принесли результата.

17 августа террорист направил фургон на пешеходов на улице Рамбла в Барселоне. Погибли 13 человек, около 100 получили ранения.

Спустя несколько часов после этого в городе Камбрильс в Каталонии произошел второй теракт с использование фургона. Пострадали шесть человек. Пятеро предполагаемых террористов были убиты полицией.

Также 17 августа в каталонском городе Альканар произошел взрыв, в результате которого было разрушено жилое здание, погиб человек. По версии полиции, взрыв мог произойти во время изготовления бомб. У убитых в Камбрильсе террористов, как сообщалось, были пояса со взрывчаткой.

Правоохранительные органы считают, что теракты в Барселоне и Камбрильсе, а также взрыв в Альканаре связаны между собой.

Ответственность за теракт в Барселоне взяла на себя террористическая организация «Исламское государство».