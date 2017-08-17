В результате теракта в Барселоне пострадали более ста человек
В результате теракта в Барселоне пострадали более ста человек и погибли 13, заявили в полиции Каталонии.
Ранее сообщалось о 80 пострадавших.
17 августа фургон выехал на пешеходную улицу Рамбла в центре Барселоны и стал сбивать пешеходов. Преступление признали терактом. Ответственность за нападение взяли на себя террористы из «Исламского государства».
Водителю машины удалось скрыться. Позже стало известно о поимке двоих подозреваемых в городе Манльеу в 80 километрах от Барселоны. Еще один человек, предположительно причастный к теракту (он прорвал полицейский кордон в окрестностях Рамбле), был убит полицейскими в пригороде Барселоны.
Сообщалось, что одного из задержанных зовут Дрисс Укабир, он живет в городе Риполь. Мэр этого города рассказал журналистам, что Укабир сам явился в полицию после теракта и заявил, что его документы украли, а сам он в момент атаки не был в Барселоне. В краже документов, по словам мэра, подозревается его брат. В полиции эти сообщения пока не прокомментировали.