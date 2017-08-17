В результате теракта в Барселоне пострадали более ста человек и погибли 13, заявили в полиции Каталонии.

17 августа фургон выехал на пешеходную улицу Рамбла в центре Барселоны и стал сбивать пешеходов. Преступление признали терактом. Ответственность за нападение взяли на себя террористы из «Исламского государства».

Водителю машины удалось скрыться. Позже стало известно о поимке двоих подозреваемых в городе Манльеу в 80 километрах от Барселоны. Еще один человек, предположительно причастный к теракту (он прорвал полицейский кордон в окрестностях Рамбле), был убит полицейскими в пригороде Барселоны.