«Матч ТВ» предложил футбольным клубам заплатить за участие в передачах

Sports.ru
13:10, 17 августа 2017
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Телеканал «Матч ТВ» предложил клубам Российской футбольной премьер-лиги заплатить за сюжеты о них в эфире канала, а также за участие их представителей в передачах. Презентация «Матч ТВ» с такими условиями сотрудничества оказалась в распоряжении сайта Sports.ru.

Участие футболистов в реалити-шоу «Кто хочет стать легионером?» телеканал оценивает в два миллиона рублей за один эпизод. В передачу «После футбола с Георгием Черданцевым» можно попасть за 1 миллион рублей.

«Медузе» не удалось оперативно получить комментарий «Матч ТВ».

Телеканал «Матч ТВ» работает с 2015 года. Он терпит большие убытки — в 2016 году они достигли 1,74 миллиарда рублей, на полмиллиарда больше, чем годом ранее. На канале неоднократно проходили масштабные сокращения сотрудников.
В июле 2017 года Sports.ru сообщил, что «Матч ТВ» собирается открыть собственную букмекерскую контору.

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