«Матч ТВ» предложил футбольным клубам заплатить за участие в передачах
Телеканал «Матч ТВ» предложил клубам Российской футбольной премьер-лиги заплатить за сюжеты о них в эфире канала, а также за участие их представителей в передачах. Презентация «Матч ТВ» с такими условиями сотрудничества оказалась в распоряжении сайта Sports.ru.
Участие футболистов в реалити-шоу «Кто хочет стать легионером?» телеканал оценивает в два миллиона рублей за один эпизод. В передачу «После футбола с Георгием Черданцевым» можно попасть за 1 миллион рублей.
«Матч ТВ» просит клубы РФПЛ платить за приглашение в эфир и анализ их матчей: https://t.co/c2W5ypbM9k pic.twitter.com/xJzuKud9a3— Sports.ru (@sportsru) August 17, 2017
«Медузе» не удалось оперативно получить комментарий «Матч ТВ».
Телеканал «Матч ТВ» работает с 2015 года. Он терпит большие убытки — в 2016 году они достигли 1,74 миллиарда рублей, на полмиллиарда больше, чем годом ранее. На канале неоднократно проходили масштабные сокращения сотрудников.
В июле 2017 года Sports.ru сообщил, что «Матч ТВ» собирается открыть собственную букмекерскую контору.