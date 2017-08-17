«Матч ТВ» предложил футбольным клубам заплатить за участие в передачах

Телеканал «Матч ТВ» предложил клубам Российской футбольной премьер-лиги заплатить за сюжеты о них в эфире канала, а также за участие их представителей в передачах. Презентация «Матч ТВ» с такими условиями сотрудничества оказалась в распоряжении сайта Sports.ru.

Участие футболистов в реалити-шоу «Кто хочет стать легионером?» телеканал оценивает в два миллиона рублей за один эпизод. В передачу «После футбола с Георгием Черданцевым» можно попасть за 1 миллион рублей.

«Матч ТВ» просит клубы РФПЛ платить за приглашение в эфир и анализ их матчей: https://t.co/c2W5ypbM9k pic.twitter.com/xJzuKud9a3 — Sports.ru (@sportsru) August 17, 2017

«Медузе» не удалось оперативно получить комментарий «Матч ТВ».