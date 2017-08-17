«Матч ТВ» и футбольные клубы опровергли сообщения о платных эфирах

Представители «Матч ТВ» и клубов назвали несоответствующим действительности появившиеся сообщения о том, что телеканал просит плату с участников Российской футбольной премьер-лиги за рассказ о них в своем эфире.

«Этот информационный вброс направлен на дискредитацию телеканала и не содержит ни единого правдивого утверждения», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте канала.

«Матч ТВ» цитирует заявления пресс-служб «Динамо», «Зенита», «Краснодара», «Локомотива» и «Спартака», которые подтверждают, что канал никогда не предлагал им заплатить за участие в какой-либо из своих программ.