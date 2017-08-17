«Матч ТВ» и футбольные клубы опровергли сообщения о платных эфирах

Матч ТВ
16:38, 17 августа 2017
Надежный источник

Представители «Матч ТВ» и клубов назвали несоответствующим действительности появившиеся сообщения о том, что телеканал просит плату с участников Российской футбольной премьер-лиги за рассказ о них в своем эфире.

«Этот информационный вброс направлен на дискредитацию телеканала и не содержит ни единого правдивого утверждения», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте канала.

«Матч ТВ» цитирует заявления пресс-служб «Динамо», «Зенита», «Краснодара», «Локомотива» и «Спартака», которые подтверждают, что канал никогда не предлагал им заплатить за участие в какой-либо из своих программ.

Появившиеся в ряде СМИ сообщения следует считать нелепыми домыслами, которые ставят целью испортить репутацию не только телеканалу «Матч ТВ», но и запятнать репутацию российских футбольных клубов. Это недопустимо. Ситуация требует обстоятельного разбора и обязательного наказания нечистых на руку журналистов и пользующихся их услугами недобросовестных представителей СМИ

Матч ТВ

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться