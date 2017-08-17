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Хакеры взломали соцсети HBO

Variety
06:25, 17 августа 2017
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Хакерская группировка OurMine взломала аккаунты американского телеканала HBO в фейсбуке и твиттере. Сообщения хакеров появились в обоих аккаунтах около 6 утра по Москве 17 августа.

Помимо основных аккаунтов канала, хакеры разместили свое сообщение в твиттере «Игры престолов».

Сообщения были вскоре удалены, представитель HBO отказался комментировать случившееся.

Группировка OurMine ранее успешно взламывала соцсети Netflix, Marvel и Google.
Взлом соцсетей HBO произошел на фоне продолжающегося скандала с хакерской атакой на серверы телеканала. Ранее хакеры выложили в общий доступ сценарии нескольких серий «Игры престолов», потребовав от компании выкуп под угрозой новых сливов.
Шестая серия седьмого сезона сериала появилась в сети за пять дней до эфира, по всей видимости, из-за ошибки испанского подразделения HBO.

Взлом HBO

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