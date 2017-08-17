Хакеры взломали соцсети HBO
Хакерская группировка OurMine взломала аккаунты американского телеканала HBO в фейсбуке и твиттере. Сообщения хакеров появились в обоих аккаунтах около 6 утра по Москве 17 августа.
Помимо основных аккаунтов канала, хакеры разместили свое сообщение в твиттере «Игры престолов».
I see @GameOfThrones and a few other accounts got the #OurMine treatment last night #hacked pic.twitter.com/ofFmbe4PyS— Matt Navarra ⭐️ (@MattNavarra) August 17, 2017
Сообщения были вскоре удалены, представитель HBO отказался комментировать случившееся.
Группировка OurMine ранее успешно взламывала соцсети Netflix, Marvel и Google.
Взлом соцсетей HBO произошел на фоне продолжающегося скандала с хакерской атакой на серверы телеканала. Ранее хакеры выложили в общий доступ сценарии нескольких серий «Игры престолов», потребовав от компании выкуп под угрозой новых сливов.
Шестая серия седьмого сезона сериала появилась в сети за пять дней до эфира, по всей видимости, из-за ошибки испанского подразделения HBO.