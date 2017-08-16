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СПЧ попросил губернатора Архангельской области «не доводить до суда» дело активиста «Последнего адреса» 

СПЧ при президенте РФ
21:04, 15 августа 2017
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Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) попросил губернатора Архангельской области Игоря Орлова «не доводить до суда» ситуацию с привлечением к административной ответственности активиста «Последнего адреса» Дмитрия Козлова, установившего мемориальную табличку на дом из реестра объектов культурного наследия.

«Совет просит главу региона изыскать возможность не доводить сложившуюся конфликтную ситуацию до судебного разбирательства, а постараться решить ее, как говорили на Руси, „миром“», — сказано в сообщении СПЧ.

Правозащитники подчеркнули, что не верят, что «до аварийного состояния дом довела прикрепленная к стене табличка, а не многолетнее отсутствие ремонта».

Суть инициативы «Последний адрес» в увековечении памяти жертв политических репрессий. Эта инициатива органично вписывается в реализацию Концепции государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации.

СПЧ при президенте РФ
Активисты проекта «Последний адрес» установили на деревянный дом в Архангельске металлическую табличку размерами 11 на 19 сантиметров в память об арестованном в 1937 году слесаре канатной фабрики Игнатии Безсонове.
14 августа стало известно, что на активиста проекта Дмитрия Козлова, который устанавливал табличку, составлен административный протокол по статье «нарушение требований закона об охране объектов культурного наследия» (7.13 КоАП). По этой статье суд может оштрафовать на сумму от 15 до 200 тысяч рублей.
В инспекции по охране объектов культурного наследия пояснили, что Козлов не согласовал способ установки таблички, и тем самым мог нанести памятнику непоправимый ущерб.

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