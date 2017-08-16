СПЧ попросил губернатора Архангельской области «не доводить до суда» дело активиста «Последнего адреса» 

Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) попросил губернатора Архангельской области Игоря Орлова «не доводить до суда» ситуацию с привлечением к административной ответственности активиста «Последнего адреса» Дмитрия Козлова, установившего мемориальную табличку на дом из реестра объектов культурного наследия.

«Совет просит главу региона изыскать возможность не доводить сложившуюся конфликтную ситуацию до судебного разбирательства, а постараться решить ее, как говорили на Руси, „миром“», — сказано в сообщении СПЧ.

Правозащитники подчеркнули, что не верят, что «до аварийного состояния дом довела прикрепленная к стене табличка, а не многолетнее отсутствие ремонта».