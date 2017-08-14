На активиста «Последнего адреса» составили протокол за нарушение закона об охране памятников

В Архангельске на активиста проекта «Последний адрес» Дмитрия Козлова составили протокол об административном правонарушении после установки мемориальной таблички. Об этом пишет автор проекта Сергей Пархоменко.

В действиях Козлова нашли нарушение статьи 7.13 КоАП (нарушение требований закона об охране объектов культурного наследия). Наказание по части первой этой статьи составляет от 15 до 200 тысяч рублей штрафа.

Как рассказал адвокат Козлова Иван Павлов, активист неправильно заполнил уведомление об установке таблички, не указав, каким инструментом он будет пользоваться.

«Инспекция претензии предъявляла именно к этому — отсутствию информации в уведомлении. Но есть такое понятие как адекватность, адекватность мер реагирования. Мне кажется, здесь совершенно неадекватные меры, на это будет обращено внимание суда», — заметил адвокат.

Пархоменко утверждает, что дом, на котором установили табличку, признан аварийным и определен под снос. Несмотря на это было решено установить табличку в память об арестованном в 1938 году слесаре канатной фабрики Иване Безсонове.