Что происходит в России? Игра «Медузы» и «Ингосстраха»

Мэрия Москвы согласовала митинг «За свободный интернет» на проспекте Сахарова

РБК
13:07, 16 августа 2017
Надежный источник

Власти Москвы согласовали проведение 26 августа акции «За свободный интернет на проспекте Сахарова с численностью участников до 10 тысяч человек. Об этом сообщил глава городского департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.

В других местах, на которые претендовали организаторы митинга, проведение акции невозможно, пояснил Черников. Там или идут ремонтные работы, или указанные площадки находятся рядом с госучреждениями, сообщил он.

Организаторы намеревались провести акцию 26 августа с 16:00 до 18:00 на Пушкинской площади. В качестве альтернативного места проведения митинга они предлагали Лубянскую, Болотную и Калужскую площади.

Один из заявителей акции, представитель «Парнаса» Эмиль Халиков, сообщил РБК, что проспект Сахарова организаторов не устраивает.

Организаторы митинга, по словам Халикова, будут пытаться согласовать другую площадку. Однако, добавил он, существует вероятность, что акцию все же придется проводить на проспекте Сахарова.

В рамках акции «За свободу интернета», среди организаторов которой «Парнас» и «Роскомсвобода», планируется выразить протест против хранения пользовательских данных по «пакету Яровой», запрета анонимайзеров и анонимности в мессенджерах, а также потребовать отставки главы Роскомнадзора Александра Жарова.
В августе акцию «За свободу интернета» планируется провести второй раз. Первый такой митинг прошел 23 июля. По различным данным, в акции приняли участие от 800 до 1,5 тысячи человек.

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться