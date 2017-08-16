Мэрия Москвы согласовала митинг «За свободный интернет» на проспекте Сахарова

Власти Москвы согласовали проведение 26 августа акции «За свободный интернет на проспекте Сахарова с численностью участников до 10 тысяч человек. Об этом сообщил глава городского департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.

В других местах, на которые претендовали организаторы митинга, проведение акции невозможно, пояснил Черников. Там или идут ремонтные работы, или указанные площадки находятся рядом с госучреждениями, сообщил он.

Организаторы намеревались провести акцию 26 августа с 16:00 до 18:00 на Пушкинской площади. В качестве альтернативного места проведения митинга они предлагали Лубянскую, Болотную и Калужскую площади.

Один из заявителей акции, представитель «Парнаса» Эмиль Халиков, сообщил РБК, что проспект Сахарова организаторов не устраивает.

Организаторы митинга, по словам Халикова, будут пытаться согласовать другую площадку. Однако, добавил он, существует вероятность, что акцию все же придется проводить на проспекте Сахарова.