Активиста «Последнего адреса» оштрафовали на 15 тысяч рублей за нарушение закона об охране памятников
Судья Ломоносовского районного суда Архангельска Лариса Пяттоева оштрафовала на 15 тысяч рублей активиста движения «Последний адрес» Дмитрия Козлова.
На Козлова составили протокол о нарушении законодательства об охране объектов культурного наследия. Нарушение заключалось в том, что перед закреплением мемориальной табличке на доме Козлов не уведомил местную инспекцию, каким инструментом он будет это делать.
Максимальное наказание по предъявленной ему статье составляло до 200 тысяч рублей штрафа.
Ранее Совет по правам человека при президенте попросил губернатора Архангельской области Игоря Орлова «не доводить до суда» дело Козлова.
Табличку «Последнего адреса» Козлов установил в память об Игнатии Безсонове, арестованном в 1937 году.