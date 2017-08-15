В Крыму задержали украинца по подозрению в диверсиях
Обновление. Суд арестовал Лемешко до 13 октября по статье о незаконном изготовлении взрывчатки. Информация о деле по статье «Диверсия» в материалах суда отсутствует.
Сотрудники ФСБ задержали в Крыму гражданина Украины Геннадия Лемешко по подозрению в подготовке к диверсиям.
Украинца задержали 12 августа, однако в ФСБ сообщили об этом только сейчас. В спецслужбе утверждают, что он является сотрудником Службы безопасности Украины и находился в Крыму с заданием устроить диверсию в районе трассы Судак — Новый свет.
В Крыму, как утверждают в спецслужбе, Лемешко собирался спилить линии электропередачи, устроить поджог в лесу и спровоцировать обвал пород рядом с автодорогой. При задержании у него нашли две тротиловые шашки, гранату, емкости с горючей смесью, пилу и фотоаппарат.
По данным ФСБ, Лемешко участвовал в боевых действиях на востоке Украины на стороне украинской армии и был старшим разведчиком в одной из воинских частей.
У задержанного обнаружено и изъято: две тротиловые шашки типа «200» с зажигательной трубкой ЗТП-50, механизм для приведения в действие взрывного устройства, граната РГД-5 с вкрученным запалом, емкости с горючей смесью, ручная пила (для подпила деревянных опор линии электропередачи) и цифровой фотоаппарат «для документирования диверсионной деятельности и последующего отчета о ней перед кураторами Службы безопасности Украины».