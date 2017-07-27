Фигуранта дела «украинских диверсантов» приговорили к трем с половиной годам колонии
Киевский районный суд Симферополя приговорил к трем с половиной годам колонии фигуранта дела «крымских диверсантов» Алексея Стогния. Об этом сообщает «Медиазона».
Стогния, который был задержан осенью 2016 года по подозрению работе на украинскую военную разведку, признали виновным в незаконном изготовлении, приобретении и хранении оружия (часть 1 статьи 222 УК РФ, часть 1 статьи 223), пишет издание со ссылкой на суд.
Процесс проходил в закрытом режиме. Приговор был оглашен 17 июля.
Алексей Стогний был задержан в ноябре 2016 года. Тогда в сюжете на телеканале «Россия 1» сообщалось, что он полковник главного управления разведки Минобороны Украины и в Крыму занимался сбором данных под прикрытием занятия бизнесом. Вместе с ним был арестован Глеб Шаблий.
Во второй половине 2016 года ФСБ несколько раз сообщала о задержании в Крыму людей, работавших на украинскую разведку. Сообщалось, что они планировали на полуострове диверсии и теракты. Власти Украины отрицали как причастность к подготовке терактов в Крыму, так и связь задержанных по этим делам с разведкой.
Задержанные в августе Андрей Захтей и Евгений Панов через несколько месяцев после ареста заявили, что после задержания их пытали сотрудники ФСБ, а обстоятельства задержания отличались от официальных. В июле стало известно, что Захтей и задержанный в ноябре Дмитрий Штыбликов пошли на сделку со следствием и признали вину.