Каспаров проиграл российскому гроссмейстеру Непомнящему на турнире в Сент-Луисе 

Гарри Каспаров, который после 12 лет перерыва принял участие в официальном шахматном турнире, проиграл партию 27-летнему российскому гроссмейстеру Яну Непомнящему на турнире по быстрым шахматам и блицу в Сент-Луисе.

Первые четыре игры Каспаров сыграл вничью. На момент публикации новости шахматист занимает девятое место в таблице турнира. Всего турнир в Сент-Луисе, в котором играют десять шахматистов, состоит из девяти раундов по быстрым шахматам и 18 раундов по блицу.