Каспаров провел первую официальную партию после 12 лет перерыва. Он сыграл вничью с Карякиным

Гарри Каспаров провел свою первую официальную шахматную игру в рамках турнира Grand Chess Tour в Сент-Луисе после 12 лет перерыва. В первом туре быстрых шахмат он сыграл с Сергеем Карякиным.

Партия завершилась ничьей после 44-го хода.

В следующей партии Каспаров сыграет с американцем Хикару Накамурой, а Карякин встретится с вьетнамцем Ле Куанг Льемом.

Перед началом игры Каспаров напомнил, что не намерен возвращаться в спорт, а хочет только принять участие в турнире в Сент-Луисе. Доходы от турнира он намерен пожертвовать на продвижение шахмат в Африке.