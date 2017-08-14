«Ведомости» узнали адреса, где построят дома для переселенцев по программе реновации

Ведомости
05:34, 14 августа 2017
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В список стартовых площадок для переселения жителей домов, сносимых по программе реновации, вошли 113 адресов, пишут «Ведомости».

Подлинность списка, оказавшегося в распоряжении издания, подтвердил источник в мэрии. Эти адреса «практически утверждены», остальные еще обсуждаются, сообщил он.

Для стартовых площадок, следует из списка, планируется, в числе прочего, использовать пустыри и парковки. В списке также есть строящиеся и уже построенные дома.

Все дома для переселения в рамках программы реновации строит «Управление гражданского строительства» (УГС). У этого предприятия есть 13 готовых для переселения домов, почти половина из которых расположена в Бескудниковском районе. Также у УГС есть готовые четыре дома в Западном АО (на проспекте Вернадского, улице Красных Зорь и на Гжатской, 16) и два дома в Восточном округе (Северное Измайлово и 5-я Парковая улица). 

Среди других адресов, где планируется расположить стартовые площадки — пустыри на Бакунинской, 60, а также на пересечении Сосинского проезда и Сосинской улицы, а также два участка, занятые стоянками на Шереметьевской улице.

Другие адреса стартовых площадок можно посмотреть на карте, составленной «Ведомостями».

Часть подобранных участков даже не имеет фактического адреса — это могут быть пустыри между домами, свободные участки внутри микрорайонов, стихийные паркинги, рассказывает московский чиновник.

Ведомости
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о программе реновации, предусматривающей масштабный снос жилых домов в городе, в феврале. Мэрия составила предварительный список домов на снос, в который вошли более 4,5 тысячи зданий.
После голосования в этом списке осталось чуть более 4 тысяч зданий, чьи жильцы согласились на снос. К ним добавилось еще около тысячи домов, которых не было в первоначальном списке, но жильцы попросили включить их в программу реновации, сообщила мэрия.
Всего в списке домов, которые предполагается снести в Москве в рамках программы, в настоящий момент 5144 здания.
В итоговый список зданий под снос, как стало известно РБК, вошли более ста домов, построенных после 1970 года, в том числе 11 зданий не старше 1990 года. 79 новых домов были включены в предварительный список программы и утверждены голосованием, а еще 58 попали в него после проведения собраний собственников жилья.

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