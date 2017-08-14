«Ведомости» узнали адреса, где построят дома для переселенцев по программе реновации

В список стартовых площадок для переселения жителей домов, сносимых по программе реновации, вошли 113 адресов, пишут «Ведомости».

Подлинность списка, оказавшегося в распоряжении издания, подтвердил источник в мэрии. Эти адреса «практически утверждены», остальные еще обсуждаются, сообщил он.

Для стартовых площадок, следует из списка, планируется, в числе прочего, использовать пустыри и парковки. В списке также есть строящиеся и уже построенные дома.

Все дома для переселения в рамках программы реновации строит «Управление гражданского строительства» (УГС). У этого предприятия есть 13 готовых для переселения домов, почти половина из которых расположена в Бескудниковском районе. Также у УГС есть готовые четыре дома в Западном АО (на проспекте Вернадского, улице Красных Зорь и на Гжатской, 16) и два дома в Восточном округе (Северное Измайлово и 5-я Парковая улица).

Среди других адресов, где планируется расположить стартовые площадки — пустыри на Бакунинской, 60, а также на пересечении Сосинского проезда и Сосинской улицы, а также два участка, занятые стоянками на Шереметьевской улице.

Другие адреса стартовых площадок можно посмотреть на карте, составленной «Ведомостями».