Организатор «Русских маршей» Юрий Горский попросил убежища в Литве

Организатор «Русских маршей» Юрий Горский, сбежавший из-под домашнего ареста в России, попросил политическое убежище в Литве, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на агентство BNS.

«Сегодня меня вызвали в миграционный отдел Паланги и мне выдали письменный ответ о том, что мое прошение будет рассмотрено», — рассказал Горский агентству BNS.

Прошения об убежище, отмечает агентство, как правило рассматриваются властями Литвы в течение нескольких месяцев.