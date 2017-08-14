Организатор «Русских маршей» Юрий Горский попросил убежища в Литве
Организатор «Русских маршей» Юрий Горский, сбежавший из-под домашнего ареста в России, попросил политическое убежище в Литве, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на агентство BNS.
«Сегодня меня вызвали в миграционный отдел Паланги и мне выдали письменный ответ о том, что мое прошение будет рассмотрено», — рассказал Горский агентству BNS.
Прошения об убежище, отмечает агентство, как правило рассматриваются властями Литвы в течение нескольких месяцев.
Юрий Горский был задержан в Москве 5 июля. Ему предъявили обвинение по ч. 1 ст. 280 (публичные призывы к экстремистской деятельности) и отправили под домашний арест. Дело в отношении Горского было заведено из-за шествия националистов в районе Октябрьского поля в Москве 1 мая.
9 июля стало известно, что Горский покинул Россию и приехал в Литву. Как ему удалось уехать из страны, находясь под домашним арестом, не уточнялось.
Власти Литвы ранее неоднократно предоставляли политическое убежище гражданам России. Такой статус, в частности, получили несколько оппозиционных активистов, покинувших РФ на фоне расследования дела о беспорядках на Болотной площади в Москве в 2012 году.