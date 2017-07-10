Националиста Юрия Горского посадили под домашний арест, чтобы он не уехал из России. Он сбежал в Литву

Один из организаторов «Русских маршей» и других националистических акций Юрий Горский сбежал из-под домашнего ареста в Москве. Сейчас националист, которого обвиняют в призывах к экстремизму, находится в Литве. Следствие ходатайствовало о домашнем аресте Горского, мотивируя это как раз тем, что он может сбежать из страны.

Националист Юрий Горский — организатор в 2015 и 2016 годах. В предыдущие годы он оставался в тени двух других лидеров российских националистов — Александра Белова и Дмитрия Демушкина. После их ареста (Белов-Поткин арестован в 2014-м, приговорен сначала к 7,5 годам за легализацию денежных средств и экстремизм, потом срок был снижен до 3,5 лет; Демушкина осудили на 2,5 года в 2017-м — тоже за экстремизм) Горский был одним из основных спикеров националистических движений. С 2005 по 2013 год он состоял в разных националистических (ныне не существующих) организациях: ПЗРК «Русь», «Руссовет», «Самодержавная Россия». Также он является учредителем и главным редактором издания «АртПолитИнфо» (в России доступ к нему ограничен по предписанию Генпрокуратуры). С 2016 года Горский был организатором нескольких мероприятий от имени движения «Новая оппозиция».

Сегодня мне в 0:30 дали трое суток ареста, т.к. штрафы на меня не действуют и "не служат исправлению осужденного" (мнени... Опубликовано Юрием Евгеньевич Горским 2 мая 2017 г.

5 июля 2017-го Горского обвинили по части 1 статьи 280 УК РФ (публичные призывы к экстремистской деятельности). Он был задержан сотрудниками ФСБ — у здания Мосгорсуда, во время апелляции на приговор своему соратнику Дмитрию Демушкину. Как выяснилось, причиной задержания была поддержка Демушкина, но в другое время — в ходе шествия националистов 1 мая 2017-го. Горский был организатором мероприятия, участники которого скандировали: «Украина — Майдан, Россия — Манежка, баррикады, покрышки, огонь». Проведенная следствием экспертиза показала, что этим лозунгом организатор «подталкивал людей на штурм Кремля». Сам Горский в беседе с «Медузой» заявил, что считает эти лозунги «иронией».

7 июля Горский был отправлен под домашний арест. На такой мере пресечения настаивало следствие. Его главным аргументом было то, что Горский уже раньше привлекался к административной ответственности и у него есть возможность покинуть Россию.

В ночь c 8 на 9 июля Горский сбежал из России в Литву через Белоруссию (между Россией и Белоруссией нет таможенных постов). Как именно ему удалось пересечь границу и был ли на нем установлен датчик передвижения — браслет, он говорить отказался. «Я воспользовался некомпетентностью наших спецслужб, — заявил Горский „Медузе“. — Никто об этом не знал, даже моя жена, я воспользовался тем, что она спала, и ушел из дома. Конечно, [выехал] через Белоруссию, я никак не мог пройти российскую границу».

По словам Горского, он расскажет, как именно пересек границу, через неделю — когда от него «отстанут» и не будут допрашивать его близких. Супругу Горского уже вызвали на допрос в ФСБ.

Во ФСИН РФ и в управлении ФСИН по Москве (на службе исполнения наказаний лежит обязанность обеспечивать исполнение меры пресечения) от оперативных комментариев «Медузе» отказались.

Горский рассказал, что если бы он остался в России, ему грозило бы три года тюрьмы (по части 1 статьи 280 УК РФ предусмотрен максимальный срок до четырех лет лишения свободы). «Находясь в изгнании, а не в плену застенков ФСБ, я сделаю намного больше для того, чтобы осуществить подлинные политические перемены в России, которые переформатируют путинизм, сведя его на нет», — написал он в фейсбуке после побега.

Побег в Литву Горский объяснил тем, что у него есть недвижимость в Паланге (курортный город на западе Литвы); кроме того, он сказал, что просто «любит эту страну». Пока он намерен жить в стране по визе, потом будет просить политическое убежище.

Литва регулярно дает политическое убежище оппозиционным активистам из России. В разное время его получали ижевский журналист Андрей Некрасов (его имя связывали с группой хакеров «Шалтай-Болтай»); бизнесмен из Санкт-Петербурга Денис Жилкин, обвиненный в России в мошенничестве, но все равно получивший статус политбеженца; борец против добычи никеля в Воронежской области Константин Рубахин и несколько оппозиционных активистов, опасавшихся стать фигурантами «Болотного дела» и покинувших Москву в 2012 году.