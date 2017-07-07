Организатор «Русских маршей» Юрий Горский отправлен под домашний арест. Его обвиняют в экстремизме

На домашнем аресте Горского настаивало следствие, указывая, что обвиняемый имеет возможность покинуть территорию России, неоднократно нарушал законодательство, а также привлекался к административной ответственности.

Организатор «Русских маршей» Юрий Горский, обвиняемый в экстремизме, отправлен под домашний арест сроком на два месяца. Такое решение принял Мещанский суд Москвы, сообщает «Интерфакс».

Юрий Горский был задержан 5 июля у здания Мосгорсуда, где слушалась апелляционная жалоба на приговор Дмитрию Демушкину. Горский был доставлен на допрос в ФСБ, а затем задержан на 48 часов. Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 280 (публичные призывы к экстремистской деятельности).

В интервью «Дождю» Горский сообщил, что дело об экстремизме, фигурантом которого он является, было заведено из-за шествия националистов в районе Октябрьского поля в Москве 1 мая.