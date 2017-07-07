Организатор «Русских маршей» Юрий Горский отправлен под домашний арест. Его обвиняют в экстремизме
Организатор «Русских маршей» Юрий Горский, обвиняемый в экстремизме, отправлен под домашний арест сроком на два месяца. Такое решение принял Мещанский суд Москвы, сообщает «Интерфакс».
На домашнем аресте Горского настаивало следствие, указывая, что обвиняемый имеет возможность покинуть территорию России, неоднократно нарушал законодательство, а также привлекался к административной ответственности.
Защита просила избрать Горскому меру пресечения в виде подписки о невыезде.
Юрий Горский был задержан 5 июля у здания Мосгорсуда, где слушалась апелляционная жалоба на приговор Дмитрию Демушкину. Горский был доставлен на допрос в ФСБ, а затем задержан на 48 часов. Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 280 (публичные призывы к экстремистской деятельности).
В интервью «Дождю» Горский сообщил, что дело об экстремизме, фигурантом которого он является, было заведено из-за шествия националистов в районе Октябрьского поля в Москве 1 мая.
Шествие было организовано Горским в поддержку Дмитрия Демушкина, который в апреле был признан виновным по ч. 1 ст. 280 УК и приговорен к 2,5 года лишения свободы. Демушкин свою вину не признал.