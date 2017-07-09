Организатор «Русских маршей» Юрий Горский уехал из России. Он был под домашним арестом по делу об экстремизме

Организатор «Русских маршей» Юрий Горский смог покинуть Россию и выехать в Литву, хотя он находится под домашним арестом по делу об экстремизме. Об этом сам Горский написал в фейсбуке.

По словам Горского, он пересек границу в ночь на 9 июля «вопреки всей логике уголовного прессинга». Каким образом ему удалось это сделать, Горский не пояснил.