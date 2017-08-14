Минфин подготовил законопроект об ограничении выплат по микрокредитам

Министерство финансов предложило ограничить размер процентов и неустойки по кредитам, которые выдаются на срок до одного года. В поправках, представленных для общественного обсуждения, говорится, что такие начисления должны быть ограничены полуторным размером самого кредита (то есть заемщик должен возвращать не более 2,5 суммы кредита).

Это ограничение должно быть прописано на первой странице кредитного договора, говорится в проекте федерального закона.

В министерстве свою инициативу объясняют тем, что сейчас «права граждан нередко нарушаются посредством применения недобросовестных практик при выдаче потребительских кредитов».