Минфин подготовил законопроект об ограничении выплат по микрокредитам
Министерство финансов предложило ограничить размер процентов и неустойки по кредитам, которые выдаются на срок до одного года. В поправках, представленных для общественного обсуждения, говорится, что такие начисления должны быть ограничены полуторным размером самого кредита (то есть заемщик должен возвращать не более 2,5 суммы кредита).
Это ограничение должно быть прописано на первой странице кредитного договора, говорится в проекте федерального закона.
В министерстве свою инициативу объясняют тем, что сейчас «права граждан нередко нарушаются посредством применения недобросовестных практик при выдаче потребительских кредитов».
О предложении ограничить ставку по микрокредитам 150 процентами годовых в мае 2017 года рассказывали в Госдуме. Сейчас ставки в отдельных случаях доходят до 800 процентов годовых. Перед этим президент России Владимир Путин сравнивал микрокредитные организации со старухой-процентщицей из «Преступления и наказания» Федора Достоевского.
При этом Центробанк сообщал, что доля просроченных микрокредитов не превышает средней по всему рынку займов.