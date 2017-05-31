Правительство предложило запретить микрокредиты по ставке выше 150 процентов годовых

Российское правительство готовит поправки в законы, которые ограничат предельную ставку по микрокредитам. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Информацию также подтвердили в Центробанке.

По словам Аксакова, для микрокредитных организаций установят максимальную ставку 150 процентов годовых. Это в четыре раза меньше среднерыночной ставки, которая, по данным ЦБ, составляет почти 600 процентов годовых. В некоторых случаях ставки доходят до 800 процентов.

Поводом для жесткого регулирования деятельности микрофинансовых организаций стало поручение президента Владимира Путина, который в апреле 2017 года на заседании президиума Госсовета сравнил их со старухой-процентщицей из «Преступления и наказания» Федора Достоевского.

Источники «Коммерсанта» утверждают, что поправки могут принять еще в весеннюю сессию Госдумы, то есть до августа, чтобы они вступили в силу до конца года.