Владельца затонувшей в Дании подлодки заподозрили в убийстве сопровождавшей его журналистки

The Associated Press
10:10, 12 августа 2017
Надежный источник

Владелец затонувшей 11 августа подводной лодки с (UC3 Nautilus), датский предприниматель Петер Мадсен задержан по подозрению в убийстве шведской журналистки, которая была с ним на борту перед крушением.

Женщина, имя которой не называется, пропала вечером 10 августа. Именно после обращения ее партнера в полицию начались поиски «Наутилуса».

Мадсен утверждает, что высадил журналистку на одном из островов в окрестностях Копенгагена и с тех пор не видел. Полиции пока не удалось обследовать затонувшее судно.

12 августа суд решит, останется ли мужчина под стражей.

Пропавшей журналистке 30 лет. По данным СМИ, она как фрилансер сотрудничала с The New York Times, The Guardian, Vice и The South China Morning Post.

По имеющимся данным, 46-летний Мадсен и журналистка, которая писала о нем книгу, 10 августа вместе находились на «Наутилус». Ночью, когда подлодка не вернулась, партнер женщины обратился в полицию; началась поисковая операция.
11 августа в 10:30 утра Мадсен по радиосвязи сообщил, что у лодки технические неполадки и он возвращается в Копенгаген. В течение получаса лодка затонула, а мужчину, по предварительным данным, подобрала моторная лодка.
«Наутилус» был построен в 2008 году считался самой большой частной подлодкой (длина судна — около 18 метров, ширина — два метра, водоизмещение — 32 тонны). На борту «Наутилуса» могли находиться до 8 человек.
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