Владельца затонувшей в Дании подлодки заподозрили в убийстве сопровождавшей его журналистки

Владелец затонувшей 11 августа подводной лодки с (UC3 Nautilus), датский предприниматель Петер Мадсен задержан по подозрению в убийстве шведской журналистки, которая была с ним на борту перед крушением.

Женщина, имя которой не называется, пропала вечером 10 августа. Именно после обращения ее партнера в полицию начались поиски «Наутилуса».

Мадсен утверждает, что высадил журналистку на одном из островов в окрестностях Копенгагена и с тех пор не видел. Полиции пока не удалось обследовать затонувшее судно.

12 августа суд решит, останется ли мужчина под стражей.

Пропавшей журналистке 30 лет. По данным СМИ, она как фрилансер сотрудничала с The New York Times, The Guardian, Vice и The South China Morning Post.