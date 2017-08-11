Мосгорсуд обязал Навального удалить только часть фильма «Он вам не Димон» по иску Усманова
Мосгорсуд подтвердил решение по иску миллиардера Алишера Усманова к оппозиционеру Алексею Навальному и его Фонду борьбы с коррупцией. Таким образом жалоба Навального и ФБК на решение Люблинского суда отклонена, оно вступило в силу.
При этом судьи Мосгорсуда скорректировали решение, уточнив, что Навальный и ФБК должны удалить из интернета не весь фильм «Он вам не Димон», а только те его части, которые вызвали претензии Усманова.
31 мая Люблинский суд Москвы поддержал иск Усманова, который утверждал, что расследование Навального и ФБК порочит его деловую репутацию. Хотя Усманов оспаривал только те фрагменты расследования, где говорится, что он дал взятку премьер-министру Дмитрию Медведеву, суд постановил удалить все расследование.
В связи с расследованием «Он вам не Димон» на Навального также подал в суд фонд «Соцгоспроект» Ильи Елисеева, который учился с Медведевым на одном курсе. В расследовании фонд также связывают с коррупционной схемой по управлению имуществом, которым пользуется премьер-министр.