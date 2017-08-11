Мосгорсуд обязал Навального удалить только часть фильма «Он вам не Димон» по иску Усманова

Мосгорсуд подтвердил решение по иску миллиардера Алишера Усманова к оппозиционеру Алексею Навальному и его Фонду борьбы с коррупцией. Таким образом жалоба Навального и ФБК на решение Люблинского суда отклонена, оно вступило в силу.

При этом судьи Мосгорсуда скорректировали решение, уточнив, что Навальный и ФБК должны удалить из интернета не весь фильм «Он вам не Димон», а только те его части, которые вызвали претензии Усманова.