Глава Ингушетии призвал ввести цензуру для фильмов, подобных «Матильде»

Комсомольская правда
08:01, 11 августа 2017
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Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заявил, что в России нужна «хорошая цензура» для фильмов, похожих на «Матильду». Он призвал не бояться цензурирования, так как «от этого демократия не спадает, а, наоборот — возвеличивается».

По словам Евкурова, эксперты «доложили» ему, что в «Матильде» есть кощунство «по отношению к царю-батюшке». В связи с этим в республике решили отказаться от показа фильма.

Вместо этого надо снимать фильмы «даже не военного, а гражданского патриотизма» о любви к Родине и истории, заметил глава Ингушетии.

«Мне кажется, фильмы, подобные тому, о котором мы говорим, должны проходить хорошую цензуру. По крайней мере, „Матильда“ заставляет нас об этом думать. Не надо этого бояться. От этого демократия не спадает, а, наоборот — возвеличиваться», — заявил Евкуров.

Комсомольская правда
Ингушетия — один из двух российских регионов, которые отказались от проката «Матильды» из-за подозрений в оскорблении чувств верующих. Вторым регионом, где показ запрещен, стал Дагестан. В Чечне, по словам главы республики Рамзана Кадырова, зрители сами не захотят смотреть фильм.
10 августа Министерство культуры России выдало «Матильде» прокатное удостоверение с категорией 16+. В ведомстве отказались запрещать выход фильма по призыву депутата Натальи Поклонской и ее сторонников.

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