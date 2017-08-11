Глава Ингушетии призвал ввести цензуру для фильмов, подобных «Матильде»

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заявил, что в России нужна «хорошая цензура» для фильмов, похожих на «Матильду». Он призвал не бояться цензурирования, так как «от этого демократия не спадает, а, наоборот — возвеличивается».

По словам Евкурова, эксперты «доложили» ему, что в «Матильде» есть кощунство «по отношению к царю-батюшке». В связи с этим в республике решили отказаться от показа фильма.

Вместо этого надо снимать фильмы «даже не военного, а гражданского патриотизма» о любви к Родине и истории, заметил глава Ингушетии.