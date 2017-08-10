Журналист РБК Александр Соколов приговорен к 3,5 года колонии

Журналист РБК Александр Соколов признан виновным в организации деятельности экстремистской организации и приговорен к трем годам шести месяцам колонии, сообщает корреспондент «Медузы» из Тверского районного суда Москвы.

Суд также счел доказанной вину и других фигурантов дела - публициста Юрия Мухина, Кирилла Барабаша и Валерия Парфенова.

Парфенова и Барабаша суд приговорил к четырем годам колонии каждого. Мухину назначен условный срок также в четыре года.

В срок наказания суд разрешил учесть пребывание фигурантов дела под стражей с 28 июля 2015 года.

«Мухин, Соколов, Парфенов и Барабаш под благовидным предлогом — проведение референдума, организовали организацию, чьи цели были в массовом изготовлении и распространении материалов», — говорится в приговоре (цитата по «Интерфаксу»). В этих экстремистских материалах высказывались призывы к насильственному изменению власти, а также содержались признаки оправдания терроризма, возбуждения ненависти или вражды.

Гособвинение просило для Соколова 4,5 года колонии. Мухина прокуратура просила приговорить к 4,5 года колонии, а Барабаша и Парфенова — к лишению свободы на четыре года.

Никто из фигурантов дела своей вины не признал.