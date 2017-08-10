Журналист РБК Александр Соколов приговорен к 3,5 года колонии

Meduza
11:55, 10 августа 2017
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Журналист РБК Александр Соколов признан виновным в организации деятельности экстремистской организации и приговорен к трем годам шести месяцам колонии, сообщает корреспондент «Медузы» из Тверского районного суда Москвы.

Суд также счел доказанной вину и других фигурантов дела - публициста Юрия Мухина, Кирилла Барабаша и Валерия Парфенова.

Парфенова и Барабаша суд приговорил к четырем годам колонии каждого. Мухину назначен условный срок также в четыре года.

В срок наказания суд разрешил учесть пребывание фигурантов дела под стражей с 28 июля 2015 года.

«Мухин, Соколов, Парфенов и Барабаш под благовидным предлогом — проведение референдума, организовали организацию, чьи цели были в массовом изготовлении и распространении материалов», — говорится в приговоре (цитата по «Интерфаксу»). В этих экстремистских материалах высказывались призывы к насильственному изменению власти, а также содержались признаки оправдания терроризма, возбуждения ненависти или вражды.

Гособвинение просило для Соколова 4,5 года колонии. Мухина прокуратура просила приговорить к 4,5 года колонии, а Барабаша и Парфенова — к лишению свободы на четыре года.

Никто из фигурантов дела своей вины не признал.

Александр Соколов был взят под стражу в июле 2015 года по обвинению в участии в деятельности организации «Армия воли народа», которая признана в России экстремистской. 
Вместе с Соколовым были арестованы публицист Юрий Мухин, возглавляющий «Армию воли народа», и его единомышленник Валерий Парфенов. Мухин позже был отпущен под домашний арест.
Всем фигурантам дела было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ («Организация деятельности организации, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации в связи с осуществлением экстремистской деятельности»). 
Соколов связывает уголовное преследование с его работой журналиста-расследователя.
Вопрос о деле в отношении Соколова дважды задавали президенту РФ Владимиру Путину во время ежегодных пресс-конференций. Путин оба раза обещал разобраться в ситуации.
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